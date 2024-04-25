Пожар на складе в Краснодаре ликвидирован

Пожарные потушили открытое возгорание на складе в Краснодаре. Уничтожено около 500 кв м огня. В тушении участвовали порядка 38 спасателей.
Пожар, который вспыхнул на краснодарском складе с легковоспламеняющимися жидкостями, потушен, сообщает пресс-служба российского МЧС.
В ведомстве заявили, что на месте возгорания объявлена ликвидация открытого горения. Спасатели уничтожили около 500 кв м огня.
Отмечается, что в ликвидации пожара на складе принимали участие 38 спасателей, а также 15 единиц техники.
Напомним, возгорание на складе в Краснодаре вспыхнуло на площади 500 кв м. Информация о возгорании поступила в 10:35 мск.