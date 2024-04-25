Ливень в Ереване обнажил коммунальные проблемы

Отсутствие водоотводов, узкие ливневки и другие проблемы коммунального хозяйства в Ереване привели к тому, что после дождя улицы города оказались под водой. Ливень прошел в ночь с 3 на 4 мая, на утро 6 мая некоторые участки по-прежнему подтоплены.

В мэрии Еревана объяснили, почему в городе после дождя образовались длительные подтопления.

"Одна из причин заключается в отсутствии системы водоотвода, к примеру, на проспекте Аршакуняц. В отдельных местах застой воды на улицах был связан с недостаточной пропускной способностью "ливневок"

– советник градоначальника Камо Ареян

Осадки наблюдались вечером 3 мая и в ночь на 4 мая. На данный момент проблемы остаются на перекрестке улиц Вардананц и Ханджяна.

В городе ведутся восстановительные работы, добавили в мэрии.