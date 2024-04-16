Улицы Еревана оказались под водой

Из-за дождей несколько улиц в столице Армении оказались под водой. Спасатели провели дренажные работы и эвакуировали машины. Жертв и пострадавших нет.

Несколько улиц и строений в Ереване оказались под водой в результате проливных дождей, сообщает пресс-служба армянского МВД.

Информация о затоплении улиц в районах Кентрон, Эребуни, Шенгавит, Давташен и Нор-Норк поступала в центр кризисного управления с 23.45 3 мая по 7.00 4 мая по местному времени.

В ведомстве заявили, что помимо улиц и строений, под воду ушли офисные помещения и транспортные средства. Спасатели эвакуировали автомобили и провели ряд работ.

Стоит добавить, что жертв и пострадавших в ходе потопов в Ереване не оказалось.