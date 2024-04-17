Баку отреагировал на антиазербайджанскую резолюцию Европарламента

Новая резолюция Европарламента искажает ситуацию и направлена на ухудшение отношений ЕС с Азербайджаном. В МИД Азербайджана призвали Европу не вмешиваться во внутренние дела страны и судебные процессы.

Министерство иностранных дел Азербайджана призывает Европарламент отказаться от вмешательств во внутренние дела страны, так в Баку ответили на резолюцию, принятую Европейским парламентом.

«Автоматическое принятие подобных односторонних и предвзятых резолюций без адекватной оценки уже давно стало обычным явлением для Европарламента. Этот шаг является не чем иным, как четким политическим заказом ряда сил в Европе, направленным на ухудшение отношений с Азербайджаном»

– глава пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде

Представитель МИД Азербайджана отметил, что некоторые члены Европарламента, руководствуясь собственными соображениями и личными интересами, занимаются пропагандой искаженной картины ситуации в Азербайджане.

Те, кто поощряет такие документы, продолжил он, намеренно отвлекают внимания от действительно актуальных социально-экономических и политических проблем европейского общества.

Также в Европейской парламенте звучат призывы к санкциям против Азербайджана, что осложняет отношения между АР и ЕС.

«Мы еще раз призываем Европарламент прекратить вмешательство во внутренние дела и судебные процессы Азербайджана»

– Айхан Гаджизаде