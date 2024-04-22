Паводки в Казахстане перенесли "Игры будущего"

Из-за паводков в Казахстане отложили «Игры будущего». Они были запланированы на следующий год. Власти решили отказаться от крупных мероприятий ради экономии средств.

Казахстанское руководство приняло решение отложить проведение «Игр будущего», которые были запланированы на следующий год. Мероприятие перенесено на 2026 года из-за масштабных паводков, пишет пресс-служба Минтуризма и спорта РК.

Ранее глава республики Касым-Жомарт Токаев призвал не проводить крупные мероприятия в стране ради экономии денежных средств, которые пойдут на ликвидацию последствий и предоставление помощи местным жителямм.

Помимо этого, министерство заявило, что расходы на организацию Всемирных игр кочевников будут оптимизированы.

Токаев на «Играх будущего» в Казани в феврале заявил, что следующие мультиспортивные соревнования примет Казахстан.