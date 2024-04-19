Эрдоган принял Бектенова в Анкаре

Премьер Казахстана соверши визит в Анкару, он был принят президентом страны, а также провел переговоры о сотрудничестве двух стран в сфере бизнеса и инвестиций. Обсуждалось развитие грузоперевозок в рамках Срединного коридора.

В Анкаре с рабочим визитом побывал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также принял участие в казахско-турецком бизнес-форуме.

Эрдоган принял Бектенова, премьер передал президенту Турции приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Касым-Жомарта Токаева.

Глава кабмина Казахстана выступил на бизнес-форум и указал на наиболее перспективные направления - нефтегазохимия, углехимия, машиностроение и другие.

В Турции выразила заинтересованность в реализации новых совместных проектов с Казахстаном, было отмечено, что за прошлый год объемы грузовоперевозок железнодорожным и автомобильным транспортом выросли на 40%.

"Стороны обозначили перспективы трехкратного увеличения объема грузоперевозок в рамках развития потенциала Транскаспийского международного транспортного коридора"

– пресс-служба правительства Казахстана

Делегации Казахстана и Турции по итогам встречи подписали 10 коммерческих документов в области инвестиционного сотрудничества на общую сумму свыше $180 млн. Стороны заключили меморандум по экспорту готовой продукции, соглашение о строительстве логистического хаба, а также договорились об обмене передовым опытом в области семеноводства.