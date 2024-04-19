Астана прирастет новым районом

В столице Казахстана станет на один район больше. Власти города решили разделить на две части район «Алматы».

В Астане изменится территориальное деление города, появится новый район, для этого будет отделена часть существующего района «Алматы».

«В виду роста численности населения и активного развития градостроительной инфраструктуры территории, а также с целью оптимизации административно-территориального управления, решено провести реорганизацию района Алматы в городе Астана»

– акимат

Северная часть района «Алматы» останется неизменной, территория района составит 8 518 га. Южная часть «Алматы» получит новое имя как отдельный административный район площадью 6 953 га. После разделения, в столице Казахстана будет насчитываться шесть районов.

В настоящее время документ открыт для публичных обсуждений и размещен на портале открытых НПА.