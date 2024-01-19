Казахстан запускает новую ипотечную программу

Уже в мае в Казахстане заработает новая льготная ипотечная программа "Отау" для малоимущих граждан страны – она позволит только в 2024 году обеспечить жилплощадью 12 тысяч семей, нуждающихся в собственном жилье.

Казахстанский "Отбасы банк" с мая вводит новую льготную ипотечную программу, которая будет работать в течение восьми лет – за это время решить свои жилищные проблемы смогут десятки тысяч казахстанских семей, рассказал на заседании правительства страны министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

"Условия программы для социально уязвимых граждан - по ставке 7% годовых, для остальных категорий – 9% годовых с первоначальным взносом в 20%. Займы будут выдаваться на первичное (в городах Астана, Алматы, Шымкент и областных центрах) и на вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах, но не более 30% от общего объема выделенных средств в год"

- Канат Шарлапаев

В нынешнем 2024 году банк планирует выдать 12 тыс льготных займов со ставкой 7% на сумму 300 млрд тенге, в последующие восемь лет он будет выделять на это по 200 млрд тенге, что позволит выдавать по 8 тыс займов в год. Также 8 тыс займов в год будут выдаваться со ставкой 9%, добавил министр.