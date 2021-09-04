Высокоскоростные железные дороги соединили прошлое и будущее Узбекистана

Высокоскоростные железнодорожные линии Узбекистана стали подарком для экономики страны и послужили примером хорошо организованной общественной инфраструктуры. В то время как большая часть Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии продолжает бороться с проблемой износа железнодорожной инфраструктурой, в Узбекистане за последнее десятилетие была создана высокоскоростная сеть, ставшая предметом зависти для всего региона, пишет Emerging Europe.

Спустя десять лет после открытия первой линии, построенные в Испании высокоскоростные поезда курсируют по трем маршрутам. Причем правительство Узбекистана намерено продолжить расширение и модернизацию железнодорожной системы. Первая линия высокоскоростной железной дороги, соединяющая Ташкент с историческим городом Шелкового пути Самаркандом, была построена очень быстро: строительство линии протяженностью 344 км было завершено всего за пять месяцев. Благодаря этому проекту Узбекистан стал второй страной СНГ после России и первой страной в Центральной Азии с железнодорожной линией, на которой эксплуатируются высокоскоростные поезда.

"Это большое событие в транспортной инфраструктуре Узбекистана, - говорит руководитель группы по реализации проекта Азиатского банка развития (АБР) Алишер Джураев. - Помимо значительного снижения затрат на логистику, высокоскоростная железнодорожная система также сокращает углеродный след Узбекистана". С ним соглашается и главный специалист АБР по транспорту в Центральной и Западной Азии Ко Сакамото: "Этот проект повышает привлекательность железных дорог как экологически чистого, надежного и доступного вида транспорта для жителей Узбекистана".

Два часа вместо пяти

Высокоскоростные электропоезда "Афросиаб", которые производятся испанской компанией Talgo, могут развивать максимальную скорость 250 километров в час. Так что теперь дорога из Ташкента в Самарканд занимает чуть более двух часов, по сравнению с пятью часами на машине или автобусе. В 2016 году Узбекские железные дороги расширили линию, построив еще 256 километров пути до Бухары. В настоящее время Узбекистан может похвастаться 600 километрами высокоскоростных железных дорог - это четырнадцатое место по общей протяженности сети в мире, и вдвое больше, чем в Соединенных Штатах.

Хотя в 2015 году был открыт еще один участок от Самарканда до южного города Карши, поезда, курсирующие на этом пути протяженностью 141 км, не достигли порогового значения, которое попадает под категорию "высокоскоростных" (скорость которых составляет 200 км в час), разгоняясь до максимальной скорости 161 км в час. Оттуда путешественники могут продолжить свое путешествие еще дальше. Тем не менее, в настоящее время в Узбекистане имеется около 1000 км электрифицированных железных дорог, большая часть из которых - "высокоскоростные".

С 2018 года заполняемость поездов была на пределе из-за чрезмерного спроса, при этом пассажирам часто приходилось покупать билеты за несколько месяцев вперед. В связи с этим узбекское правительство заказало у Talgo еще два поезда - в дополнение к четырем, что уже эксплуатируются. Первый из новых поездов был доставлен в июле этого года. Отметив успех проекта, ранее в этом году правительство Казахстана объявило о реализации аналогичного проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет южную провинцию Туркестан с Ташкентом.

Стимул для туризма

Высокоскоростная железная дорога оказалась особенно выгодной для туристической отрасли Узбекистана. В стране огромное количество исторических достопримечательностей, многие из которых не превратились в перспективные туристические направления из-за отсутствия всемирной известности. Но до таких исторических мест, как Самарканд, когда-то признанный центр исламской науки, и Бухара, бывшая столица одноименного ханства, которое управляло большей частью региона, добраться теперь легко.

Доктор Джамшед Сафаров считает, что завершение строительства железной дороги открыло новые возможности для туристической отрасли. "Гораздо удобнее перемещаться между двумя городами на комфортабельном поезде испанского производства за два часа, чем четыре часа ехать по зачастую ухабистой дороге, - объясняет он. - К 2016 году туристические компании и самостоятельные туристы смогли заменить утомительные поездки на путешествия на поезде. Это позволило им использовать сэкономленное время на осмотр культурных достопримечательностей Самарканда и Бухары".

Компания Сафарова Veres-Vert предложила новаторские туры с передвижением на поездах "Афросиаб", на которых туристы могут посетить Ташкент, Самарканд и Бухару всего за четыре дня. Скорость поездов оставляет гостям страны достаточно времени для знакомства с историческим наследием этих городов. Теперь с помощью своих современных высокоскоростных поездов Узбекистан, располагающий огромным культурным наследием и историческими объектами, может дать посетителям возможность заглянуть и в будущее.

Сафаров благодарит за эту возможность правительство страны. "У нашего правительства есть четкое представление о перспективах высокоскоростных железных дорог для национальной экономики и туризма в частности. Вот почему расширение участка маршрутом Бухара-Хива станет поистине революционным для нашего сектора, который до пандемии пользовался невероятным спросом благодаря безвизовой политике и ряду других реформ, обеспечив его быстрое восстановление и дальнейший рост".