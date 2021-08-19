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Автомобилист насмерть сбил школьницу в Наманганской области

Автомобилист насмерть сбил школьницу в Наманганской области

Смертельное ДТП произошло в Наманганской области, об этом пишут узбекские СМИ.

Как сообщает Podrobno.uz, девятого августа примерно в 13.30 в махалле "Шафтоли" Уйчинского района 34-летний водитель автомобиля "Дамас" не справился с управлением и сбил пересекавшую дорогу 12-летнюю четвероклассницу.

Девочка получила травмы, от которых скончалась в больнице.

По факту ДТП 16 августа было открыто уголовное дело по ч.2 ст.266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса Республики Узбекистана.

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