Привитым вакциной "Спутник V" россиянам разрешили отдыхать в Таиланде

Таиланд согласился принимать российские документы о вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в этой стране.

"В ходе заседания 16 августа 2021 года Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутника V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочниц", - говорится в сообщении дипмиссии.

Детали и сроки вступления в силу упомянутого решения станут известны позже, передает "Интерфакс".

В настоящее время в Таиланд могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это препараты компаний AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer, Moderna, Sinopharm.

"Песочницы" - отдельные туристические районы Таиланда. С 1 июля власти Таиланда открыли Пхукет для привитых от коронавируса в рамках правительственной программы "Песочница Пхукета".