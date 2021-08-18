Вице-премьер Казахстана отправил в отставку гендиректора футбольного клуба

Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов отправил в отставку генерального директора футбольного клуба "Астана" Давида Лорию. Об этом написал в своем Telegram-канале журналист Айдын Кожахмет.

Исполняющим обязанности гендиректора назначен Тастанбек Есентаев, сообщает официальный сайт "Астаны". Данное решение принято учредителем клуба - Фондом поддержки индустрии туризма и спорта.

"Буквально пару дней назад Есентаева назначили главой ПСК. А сегодня такие метаморфозы. Про этого человека ничего сказать не могу, ни хорошего, ни плохого", - сказал Кожахмет.

При этом он подчеркнул, что Есентаев - человек из мира единоборств.