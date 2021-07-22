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Ребенок едва не выпал из окна в Ставрополе

Ребенок едва не выпал из окна в Ставрополе

Родители малолетнего ребенка были привлечены к административной ответственности в Ставрополе из-за того, что их малыш едва не выпал из окна. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Ранее в соцсетях было размещено видео о том, как на подоконнике четвертого этажа столичной многоэтажки стоит годовалый малыш.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что родители отвлеклись и не увидели, как ребенок забрался на подоконник.

С родителями ребенка была проведена профилактическая беседа и составлен административный протокол.

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