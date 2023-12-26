Вестник Кавказа

На курорте в Монголии появится улица для российских туристов

На курорте в Монголии появится улица для российских туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристическая улица будет создана в Монголии неподалеку от озера Хурсугул. Монгольский курорт пользуется спросом у россиян.

В Монголии на курорте, популярном у российских туристов, появится туристическая улица, поделились в администрации аймака (региона) Хубсугул, передает ТАСС.

Специальная туристическая зона будет создана в городе Мурэне.

"Ежегодно наше озеро Хубсугул привлекает более 100 тыс иностранных туристов, большинство из них россияне. Поэтому в 2025 году начнется строительство туристической улицы с информационным центром, отелями и магазинами"

– сообщение администрации

Хубсугул - крупнейшее и глубочайшее озеро в Монголии с пресной водой, оно включено во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

Поездки на озеро популярны у жителей Сибири, от Иркутска до озера можно добраться на автомобиле всего за шесть часов.

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