Дарья Мелехова

Международный форум «V Глобальная медиа-встреча Всемирного совета журналистов» собрал в Аланьи 310 журналистов из 41 страны. Мэр Аланьи Адем Мурат Юджель заметил, что профессия журналиста — очень сложная, требовательная и беспощадная, требующая большой самоотдачи, поскольку связана со служением обществу, и поздравил Азербайджан с пятой годовщиной победы.

Ключевым моментом форума стало вручение премии имени Исмаила Гаспралы, которого в России помнят под фамилией Гаспринский. Он родился и умер в Крыму, прославился как писатель, журналист и основатель просветительского движения, разработав основы преобразования мусульманской системы образования, внедрявшейся в Крыму, Татарстане, Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Турции...

Председатель Всемирного совета журналистов Мехмет Али Дим рассказал, что Исмаил Гаспралы считается отцом тюркской журналистики, и в его честь Фонд Академии наук и искусств учредил специальные награды.

Премии получили министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоолу, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств Омэр Кочаман, нейрохирург, профессор Ахмет Арал, а также бывший министр иностранных дел Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу, заявивший, что вручение премии имени Исмаила Гаспралы — человека, посвятившего себя единству тюркского мира — имеет особое значение.

Перед тем как приехать на форум гости из-за рубежа посетили зону землетрясения, ставшего для Турции болью века. Мы приложили огромные усилия, чтобы восстановить пострадавшие регионы, в том числе при поддержке друзей со всего мира. Поэтому их визит в регион имеет глубокий смысл.

- Мевлют Чавушоглу

Он также поздравил Азербайджан с Днем победы во Второй Карабахской войне:

Азербайджан после тридцатилетней оккупации вернул свои земли в международно признанных границах. Это крайне значимая победа, показавшая, однако, бессилие и неэффективность международной системы безопасности.

Международная система остается хрупкой, неэффективной и неспособной удовлетворить ожидания человечества, она не может остановить конфликты и войны. Мир находится в состоянии неопределенности. В такой обстановке появляются страны и лидеры, которые поднимают голос — и Турция под руководством нашего президента стала одной из самых активных и влиятельных стран. 60% мировых кризисов и конфликтов происходят вокруг нас. Поэтому мы обязаны работать ради мира, бороться с терроризмом, решать проблемы миграции и гуманитарных кризисов

- Мевлют Чавушоглу

Существующая мировая система, созданная Западом, оказалась неработоспособной. Даже в западных странах всё больше людей осознает это. Мы видим двойные стандарты. Турция, будучи частью международных организаций, созданных Западом — таких как НАТО, Совет Европы, ОБСЕ и других, — стала при этом голосом справедливости для Глобального Юга

- бывший министр иностранных дел Турции

Он заметил, что дипломатия сегодня вышла за рамки компетенции министерств иностранных дел: