Мевлют Чавушоглу: победа Азербайджана в Карабахской войне принесла мир на Южный Кавказ

Экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и турецкий журналист Ахмед Джошкунайдын в разговоре с корреспондентом "Вестника Кавказа" поздравили Азербайджан с пятилетием победы в Карабахской войне, отметив значимость этого события для мирных перспектив Южного Кавказа.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Победа Азербайджана над Арменией в Карабахской войне пять лет назад, 8 ноября 2020 года, обеспечила установление мира на Южном Кавказе, что было принципиально необходимо для стабилизации региона. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал бывший глава МИД Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу на полях "V Глобальной меда-встречи KGK" в Аланье.

Напомним, что в 2020 году, когда Карабахская война завершилась победой Азербайджана, Мевлют Чавушоглу возглавлял внешнеполитическое ведомство Турции.

"Сегодня пятая годовщина победы Баку, когда Азербайджан вернул свои территории. Теперь он сосредоточен на мире, и это мирное состояние региона очень важно для стабильности на Южном Кавказе", - обратил внимание Мевлют Чавушоглу.

Также Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с пятилетним юбилее победы в Карабахской войне.

К поздравлениям дипломата присоединился турецкий журналист Ахмед Джошкунайдын, также побеседовавший с корреспондентом "Вестника Кавказа" на медиа-форуме в Аланье.

"Я помню, как мы были рады пять лет назад, что Карабахская война закончилась, Азербайджан победил. Сейчас там мир, и мы можем только приветствовать спокойную ситуацию в регионе. Думаю, что так и будет продолжаться", - выразил уверенность Ахмед Джошкунайдын.