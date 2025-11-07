Мевлют Чавушоглу: победа Азербайджана в Карабахской войне принесла мир на Южный Кавказ

(ЭКСКЛЮЗИВ)
Победа Азербайджана над Арменией в Карабахской войне пять лет назад, 8 ноября 2020 года, обеспечила установление мира на Южном Кавказе, что было принципиально необходимо для стабилизации региона. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал бывший глава МИД Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу на полях "V Глобальной меда-встречи KGK" в Аланье.
Напомним, что в 2020 году, когда Карабахская война завершилась победой Азербайджана, Мевлют Чавушоглу возглавлял внешнеполитическое ведомство Турции.
"Сегодня пятая годовщина победы Баку, когда Азербайджан вернул свои территории. Теперь он сосредоточен на мире, и это мирное состояние региона очень важно для стабильности на Южном Кавказе", - обратил внимание Мевлют Чавушоглу.
Также Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с пятилетним юбилее победы в Карабахской войне.
К поздравлениям дипломата присоединился турецкий журналист Ахмед Джошкунайдын, также побеседовавший с корреспондентом "Вестника Кавказа" на медиа-форуме в Аланье.
"Я помню, как мы были рады пять лет назад, что Карабахская война закончилась, Азербайджан победил. Сейчас там мир, и мы можем только приветствовать спокойную ситуацию в регионе. Думаю, что так и будет продолжаться", - выразил уверенность Ахмед Джошкунайдын.