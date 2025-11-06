Мевлют Чавушоглу: Турция будет усиливать контакты с Россией

Корреспондент "Вестника Кавказа" встретился в Аланье с экс-главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Бывший руководитель турецкой дипломатии рассказал об основаниях и текущем положении дел в отношениях России и Турции.

(ЭКСКЛЮЗИВ)

Анкара нацелена на последовательное укрепление партнерских отношений с Москвой, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" бывший министр иностранных дел Турции, глава турецкой делегации в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу, говоря о современном состоянии российско-турецких контактов.

Беседа состоялась на полях проходящего в эти дни в Аланье международного медиафорума "V Глобальная медиа-встреча KGK".

Прежде всего Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что взаимодействие России и Турции развивается на фундаменте прочных исторических связей двух стран. "Также наши отношения базируются на взаимном уважении двух государств и взаимных интересах турецкого и российского народов", - сообщил он.

Кроме того, современная позитивная динамика диалога Москвы и Анкары во многом определяется нацеленностью на укрепление российско-турецких контактов высшим руководством обоих государств. "Здесь нельзя не отметить дружеские отношения президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина", - подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

"Благодаря этому наши отношения развиваются по целому спектру интересов. Турция делает все возможное, чтобы оставаться надежным партнером России, в том числе она способствует прекращению украинского конфликта в роли посредника", - продолжил бывший министр иностранных дел Турции.

Дипломат и политик заверил, что в контактах с Россией Турция настроена исключительно на рост сотрудничества по всем существующим направлениям. "Мы и в дальнейшем будем укреплять наши отношения во многих сферах", - заключил Мевлют Чавушоглу.

Также экс-глава МИД Турции, занимавший эту должность во время победы Азербайджана в Карабахской войне 8 ноября 2020 года, отметил в сегодняшний пятилетней юбилей этого исторического события его значимость для региона Южного Кавказа.



"Сегодня пятая годовщина победы Баку, когда Азербайджан вернул свои территории. Теперь он сосредоточен на мире, и это мирное состояние региона очень важно для стабильности на Южном Кавказе", - обратил внимание Мевлют Чавушоглу.