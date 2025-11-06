Вестник Кавказа

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с годовщиной Победы в Карабахской войне

© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо, в котором поздравил его с пятой годовщиной Победы в Карабахской войне.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с пятой годовщиной Победы в Карабахской войне, которая будет отмечаться 8 ноября.

Глава турецкого государства выразил надежду на то, что конструктивные шаги, которые реализуются теперь в рамках мирного процесса, приведут к прочному соглашению.

"Уверен, что мир и стабильность на Кавказе послужат благополучию всего региона и еще больше усилят его стратегическое значение в глобальной политике"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер высоко оценил стремительное возрождение и восстановление освобожденных территорий.

"В годовщину этого знаменательного события Турция испытывает глубокое чувство гордости, наблюдая за прогрессом братского Азербайджана как в регионе, так и за его пределами"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Президент подчеркнул, что отношения Баку и Анкары, основанные на принципе "один народ, два государства" и представляющие собой нерушимые узы братства, становятся все прочнее.

"Наши построенные на прочном фундаменте союзничество и сотрудничество во всех сферах стали одной из важнейших основ регионального мира, доверия и стабильности"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Глава государства выразил уверенность в том, что под руководством Ильхама Алиева достижения Азербайджана будут и далее вносить значительный вклад в процветание региона.

