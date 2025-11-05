Премьер-министр Пакистана направляется в Азербайджан

Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф вылетел в Азербайджан с официальным визитом, программа которого предполагает участие в мероприятиях ко Дню Победы Азербайджана в Карабахской войне.

Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф отправился в Азербайджан, об этом сообщают местные СМИ.

Премьер-министр Пакистана совершает официальный визит в Азербайджан по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он продлится два дня, 7 и 8 ноября.

В программу визита входит участие в мероприятиях к пятой годовщине Дня Победы Азербайджана в Карабахской войне.

В ходе визита Шахбаза Шарифа сопровождает министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

Стоит отметить, что сегодня многие здания в столице Пакистана, городе Исламабаде, окрасились в цвета флага Азербайджана по случаю пятой годовщины Победы в Карабахской войне.

Такая подсветка была устроена в том числе на офисе премьер-министра, на зданиях парламента и Верховного суда Пакистана.

Флаги трех стран – Азербайджана, Пакистана и Турции – также украсили Пакистанский монумент и многие улицы столицы.

На фасаде отеля Mövenpick, расположенного в Исламабаде, кроме подсветки в цветах азербайджанского флага, можно увидеть надпись "День Победы Азербайджанской Республики".