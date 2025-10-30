В Пакистане рассказали о повестке визита Шахбаза Шарифа в Баку

МИД Пакистана распространил сообщение, посвященное официальному визиту премьер-министра страны Шахбаза Шарифа в Азербайджан.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе официального визита в Азербайджан примет участие в мероприятиях, посвященных пятой годовщине Дня Победы Азербайджана, такое сообщение распространил пакистанский МИД.

В нем говорится, что в рамках визита будет обсуждаться весь спектр отношений Баку и Исламабада. Стороны также планируют выбрать и согласовать новые направления для дальнейшего развития сотрудничества в различных областях. Это могут быть такие сферы, как торговля и инвестиции, энергетика и оборона, а также образование и коммуникации в регионе.

"Азербайджан и Пакистан поддерживают многолетние братские отношения, основанные на общих религиозных ценностях, истории, культуре и взаимном доверии"

– МИД Пакистана

В ведомстве заявили также о тесном взаимодействии Азербайджана и Пакистана в рамках региональных и международных организаций, таких как ОИС, ОЭС и ООН.

В министерстве добавили, что официальный визит премьер-министра Пакистана послужит подтверждением неизменной поддержки Баку со стороны Исламабада в вопросах суверенитета и территориальной целостности, он также поможет дальнейшему упрочению двустороннего стратегического партнерства.