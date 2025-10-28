Вестник Кавказа

Эрдоган и Шариф посетят Парад Победы в Баку

Парад в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Турции и премьер Пакистана посетят торжества в Баку по случаю 5-летия освобождения азербайджанских земель в ходе Карабахской войны.

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетят Парад Победы в Баку 8 ноября. 

Информацию о визите Шарифа подтвердили в Сенате Исламской Республики, отметив, что это является свидетельством беспрецедентного развития отношений Баку и Исламабада. 

"Потому что наши отношения с Азербайджаном не имеют аналогов"

– председатель Сената Пакистана Саид Юсуф Реза Гилани 

Напомним, что в Баку проходит подготовка к параду в честь 5-летия победы Азербайджана в Карабахской войне.

