Эрдоган и Шариф посетят Парад Победы в Баку

Президент Турции и премьер Пакистана посетят торжества в Баку по случаю 5-летия освобождения азербайджанских земель в ходе Карабахской войны.
Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетят Парад Победы в Баку 8 ноября.
Информацию о визите Шарифа подтвердили в Сенате Исламской Республики, отметив, что это является свидетельством беспрецедентного развития отношений Баку и Исламабада.
"Потому что наши отношения с Азербайджаном не имеют аналогов"
– председатель Сената Пакистана Саид Юсуф Реза Гилани
Напомним, что в Баку проходит подготовка к параду в честь 5-летия победы Азербайджана в Карабахской войне.