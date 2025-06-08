Вибрионы в Турции: что нужно знать об опасной бактерии

В СМИ появились сообщения о превышении в прибрежных водах Турции концентрации бактерий Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. Из-за повышения температуры воды это происходит каждое лето и не только в Турции. Расскажем, что такое вибрионы, какие болезни они вызывают, каковы симптомы, какова вероятность заразиться и что делать, чтобы этого избежать.

Бактерии Vibrio действительно вызывают вибриоз и холеру. Но про холеру в сообщениях СМИ не указано, упоминаются только менее опасные виды бактерий. И хотя в пробах воды в Турции, по сообщениям СМИ, микроорганизмы были найдены, ни об одном случае заражения информации не было.

Случаи заражения людей микроорганизмами рода Vibrio остаются относительно редкими, но в летние месяцы органы здравоохранения разных стран периодически предупреждают о повышенных рисках инфекции в связи с продолжительными периодами жары. И во время отдыха на море действительно стоит соблюдать некоторые предосторожности.

Что такое вибрионы?

Вибрионы, а точнее бактерии рода Vibrio - это изогнутые или прямые, палочковидные микроорганизмы, обитающие в воде. Они относятся к семейству Vibrionaceae и включают как безвредные виды, так и опасные для человека (всего более 40 видов). Они способны к быстрому размножению именно в теплой воде. Их среда обитания включает тропические и субтропические прибрежные воды, эстуарии рек, зоны смешения пресной и морской воды.

Значимые для человека виды бактерии Vibrio

Vibrio cholerae - вызывает холеру;

Vibrio vulnificus - вызывает некротический фасциит, сепсис;

Vibrio parahaemolyticus - вызывает гастроэнтерит (диарея и рвота), это самая частая причина отравлений морепродуктами;

Vibrio alginolyticus - вызывает раневые инфекции, отит, менее опасно, но осложняет заживление ран.

Что такое вибриоз?

Вибриоз - это инфекция, которая в целом может быть опасной для жизни, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом, хотя в основном она поражает рыб. Основные типы бактерий Vibrio, вызывающих эту инфекцию у человека, - это Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus и Vibrio alginolyticus.

Некоторые инфекции, вызванные бактериями Vibrio, могут приводить к отмиранию ткани вокруг открытой раны (некротический фасциит). Более редкие виды Vibrio vulnificus могут вызывать тяжелое заболевание, требующее интенсивной терапии или ампутации конечности.

© Фото: CDC/James Gathany (PHIL #7815)

Как можно заразиться вибриозом?

Большинство людей заболевают вибриозом кишечной формы, употребляя в пищу сырых или недоваренных моллюсков, таких как устрицы, мидии и морские гребешки. Также можно заразиться, проглотив воду во время купания. Кроме того, можно получить инфекцию кровотока, если бактерии попадут в организм через порезы на коже во время плавания или на суше, если вода от моллюсков попадает на открытую рану.

Люди с имеющимися хроническими заболеваниями могут иметь более высокий риск заражения. К ним относятся люди с поражением печени вследствие гепатита, чрезмерного употребления алкоголя или наркотиков, а также люди с онкологическими заболеваниями, те, кто проходит иммуносупрессивную терапию и даже те, кто принимает лекарства для снижения кислотности желудка. При этом вибриоз не передается от человека к человеку.

Как защитить себя от вибриоза?

Чтобы избежать вибриоза, не стоит есть сырые или недоваренные моллюски. Органы здравоохранения также рекомендуют избегать купания в соленых водах, если на теле есть открытые раны, например, свежий пирсинг, без водонепроницаемых пластырей. Если порезались во время плавания, лучше выйти из воды, обработать рану и наложить повязку.

Если имеется серьезное хроническое заболевание или иммунная система точно ослаблена из-за недавней операции, перед отпуском на море лучше проконсультироваться с лечащим врачом для получения соответствующих рекомендаций. Кроме того, при работе с сырой рыбой и морепродуктами рекомендуется надевать защитные перчатки.

Каковы симптомы вибриоза?

Симптомы вибриоза зависят от типа инфекции, но, как правило, они схожи с симптомами большинства других распространенных инфекций, таких как грипп или расстройство желудка:

Диарея

Спазмы (колики)

Тошнота

Рвота

Лихорадка

Озноб

Признаки инфекции кровотока, вызванной вибриозом, включают очень низкое кровяное давление и образование волдырей вокруг кожных повреждений. А раневые инфекции, вызванные Vibrio, могут вызывать такие симптомы, как покраснение, боль, отек и мокнущие раны.

Где бактерии Vibrio наиболее распространены?

В северно-восточной части Европы основное место обитания бактерий Vibrio - это Балтийское море (Россия, Дания, северо-восточной Германия, Финляндия, Эстония, Латвия, Швеция, Литва и Польша). В Северном море бактерии обитают у побережья Нидерландов и Бельгии. А в юго-восточной части Европы они сконцентрированы в Черном море (Турция, Грузия, Румыния, Болгария и Украина). Общее число заболеваний, вызванных бактериями Vibrio, в Европе ежегодно исчисляется парой сотен. Значительный всплеск был зафиксирован в 2018 году, когда было зарегистрировано 445 случаев.

Северная Америка и Юго-Восточная Азия подвержены аналогичному воздействию. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в США ежегодно инфицируется микроорганизмами Vibrio около 80 тысяч человек, а смертность составляет около 100 человек в год. Солоноватые прибрежные районы - это благоприятная среда для размножения бактерий Vibrio потому что там смешивается соленая и пресная вода, кроме того, они часто являются замкнутыми или устьевыми зонами.