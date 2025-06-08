Вибрионы в Турции: что нужно знать об опасной бактерии

Бактерии Vibrio действительно вызывают вибриоз и холеру. Но про холеру в сообщениях СМИ не указано, упоминаются только менее опасные виды бактерий. И хотя в пробах воды в Турции, по сообщениям СМИ, микроорганизмы были найдены, ни об одном случае заражения информации не было.
Случаи заражения людей микроорганизмами рода Vibrio остаются относительно редкими, но в летние месяцы органы здравоохранения разных стран периодически предупреждают о повышенных рисках инфекции в связи с продолжительными периодами жары. И во время отдыха на море действительно стоит соблюдать некоторые предосторожности.
Что такое вибрионы?
Вибрионы, а точнее бактерии рода Vibrio - это изогнутые или прямые, палочковидные микроорганизмы, обитающие в воде. Они относятся к семейству Vibrionaceae и включают как безвредные виды, так и опасные для человека (всего более 40 видов). Они способны к быстрому размножению именно в теплой воде. Их среда обитания включает тропические и субтропические прибрежные воды, эстуарии рек, зоны смешения пресной и морской воды.
Значимые для человека виды бактерии Vibrio
- Vibrio cholerae - вызывает холеру;
- Vibrio vulnificus - вызывает некротический фасциит, сепсис;
- Vibrio parahaemolyticus - вызывает гастроэнтерит (диарея и рвота), это самая частая причина отравлений морепродуктами;
- Vibrio alginolyticus - вызывает раневые инфекции, отит, менее опасно, но осложняет заживление ран.
Что такое вибриоз?
Вибриоз - это инфекция, которая в целом может быть опасной для жизни, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом, хотя в основном она поражает рыб. Основные типы бактерий Vibrio, вызывающих эту инфекцию у человека, - это Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus и Vibrio alginolyticus.
Некоторые инфекции, вызванные бактериями Vibrio, могут приводить к отмиранию ткани вокруг открытой раны (некротический фасциит). Более редкие виды Vibrio vulnificus могут вызывать тяжелое заболевание, требующее интенсивной терапии или ампутации конечности.
Как можно заразиться вибриозом?
Большинство людей заболевают вибриозом кишечной формы, употребляя в пищу сырых или недоваренных моллюсков, таких как устрицы, мидии и морские гребешки. Также можно заразиться, проглотив воду во время купания. Кроме того, можно получить инфекцию кровотока, если бактерии попадут в организм через порезы на коже во время плавания или на суше, если вода от моллюсков попадает на открытую рану.
Люди с имеющимися хроническими заболеваниями могут иметь более высокий риск заражения. К ним относятся люди с поражением печени вследствие гепатита, чрезмерного употребления алкоголя или наркотиков, а также люди с онкологическими заболеваниями, те, кто проходит иммуносупрессивную терапию и даже те, кто принимает лекарства для снижения кислотности желудка. При этом вибриоз не передается от человека к человеку.
Как защитить себя от вибриоза?
Чтобы избежать вибриоза, не стоит есть сырые или недоваренные моллюски. Органы здравоохранения также рекомендуют избегать купания в соленых водах, если на теле есть открытые раны, например, свежий пирсинг, без водонепроницаемых пластырей. Если порезались во время плавания, лучше выйти из воды, обработать рану и наложить повязку.
Если имеется серьезное хроническое заболевание или иммунная система точно ослаблена из-за недавней операции, перед отпуском на море лучше проконсультироваться с лечащим врачом для получения соответствующих рекомендаций. Кроме того, при работе с сырой рыбой и морепродуктами рекомендуется надевать защитные перчатки.
Каковы симптомы вибриоза?
Симптомы вибриоза зависят от типа инфекции, но, как правило, они схожи с симптомами большинства других распространенных инфекций, таких как грипп или расстройство желудка:
- Диарея
- Спазмы (колики)
- Тошнота
- Рвота
- Лихорадка
- Озноб
Признаки инфекции кровотока, вызванной вибриозом, включают очень низкое кровяное давление и образование волдырей вокруг кожных повреждений. А раневые инфекции, вызванные Vibrio, могут вызывать такие симптомы, как покраснение, боль, отек и мокнущие раны.
Где бактерии Vibrio наиболее распространены?
В северно-восточной части Европы основное место обитания бактерий Vibrio - это Балтийское море (Россия, Дания, северо-восточной Германия, Финляндия, Эстония, Латвия, Швеция, Литва и Польша). В Северном море бактерии обитают у побережья Нидерландов и Бельгии. А в юго-восточной части Европы они сконцентрированы в Черном море (Турция, Грузия, Румыния, Болгария и Украина). Общее число заболеваний, вызванных бактериями Vibrio, в Европе ежегодно исчисляется парой сотен. Значительный всплеск был зафиксирован в 2018 году, когда было зарегистрировано 445 случаев.
Северная Америка и Юго-Восточная Азия подвержены аналогичному воздействию. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в США ежегодно инфицируется микроорганизмами Vibrio около 80 тысяч человек, а смертность составляет около 100 человек в год. Солоноватые прибрежные районы - это благоприятная среда для размножения бактерий Vibrio потому что там смешивается соленая и пресная вода, кроме того, они часто являются замкнутыми или устьевыми зонами.