Опасные бактерии выявлены в море в Турции

На морских курортах Турции туристы рискую заразиться бактерией Vibrio. Один ее вид может вызывать холеру, другой - некрозы, предупреждают врачи.

Туристам в Турции следует быть осторожнее, в море выявлена опасная бактерия, рассказал доктор Угур Аферин из стамбульской больницы Florence Nightingale, передает газета Milliyet.

Согласно сообщению, в результате недавних исследований на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей были выявлены ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, последняя особенно опасна при наличии открытых ран.

"Такие виды, как Vibrio vulnificus, при контакте с кожей могут вызывать смертельные инфекции, такие как тканевые инфекции и некротизирующий фасциит, редко называемые "бактериями, пожирающими плоть"

– специалист

Лихорадку, боль в животе и расстройство пищеварения вызывает Vibrio parahaemolyticus, который может передаваться, например, через сырые устрицы.

"У людей со слабой иммунной системой эти инфекции могут распространяться в кровь и превращаться в сепсис"

­­– специалист

Аферин добавил, что летом в горячей соленой воде размножаются также Vibrio cholerae, это бактерия при проглатывании зараженной морской воды может привести к холере.

"Хотя случаи заболевания холерой в Турции редки, риск не равен нулю"

­– специалист