Три летних рецепта без мяса: что приготовить в жару?

Летом бывает настолько жарко, что есть не хочется, тем более блюда с мясом. Традиционные летние окрошка и гаспачо нравятся не всем, а те, кто делают их всё время, хотят попробовать что-то новое. В нашем материале мы предлагаем три простых летних рецепта блюд, которые можно готовить как каждый день, так и к приходу гостей.

Рататуй

Традиционный прованский рататуй - отличное блюдо для тех, кто любит сезонные овощи: баклажаны, помидоры и кабачки. Кроме вкусовых качеств, рататуй еще и очень красиво выглядит: если подать такое овощное рагу гостям, они точно равнодушными не останутся. Рататуй можно приготовить в круглой форме или в сковороде, берите то, что вам удобнее. Если не хотите пачкать слишком много посуды, то готовьте сразу в сковороде. Итак, для рататуя из расчета на форму/сковороду размером в 27 сантиметров нужно:

по два средних кабачка и баклажана

три больших помидора

зубчик чеснока

большая луковица

соль, перец, приправы по вкусу (кориандр, хмели-сунели)

200 граммов любого твёрдого сыра

100 граммов майонеза

Приготовление

Нарежьте большую луковицу полукольцами или четвертинками, положите на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Жарьте до появления золотистой корочки. Нарежьте один помидор кубиками, добавьте к зазолотившемуся луку. Пассеруйте лук с помидором на среднем огне в течение 4-5 минут. Режем кабачки, баклажаны и оставшиеся помидоры кольцами, кожуру срезать не надо. Делаем овощные сэндвичи: собираем вместе кружок баклажана, помидора и кабачка в любой последовательности, как вам больше нравится. Получившийся сэндвич выкладываем в сковороду, на которой помидорно-луковая смесь. Следующий сэндвич кладём рядом с предыдущим, выкладывая их по окружности. Когда внешний круг будет готов, заполняем внутренний. Посолите и поперчите рататуй, добавьте специи по вкусу. Выложенный рататуй отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Трем сыр и чеснок на мелкой тёрке, смешиваем с майонезом. Через полчаса достаньте рататуй и залейте его сырно-майонезной смесью. Отправьте в духовку еще на 20 минут. Последние 5-10 минут духовку можно включить в режим ”обдув”.

Готовый рататуй можно есть как горячим, так и холодным. В качестве дополнения к такому блюду хорошо подойдут гренки из хлеба на сливочном масле или тосты.

Самый простой салат с жареными баклажанами

Если не знаете, что приготовить из баклажанов, то попробуйте салат из жареных баклажанов: вы точно не пожалеете. Абсолютный хит последних лет очень легко приготовить дома. Для салата с баклажанами в расчёте на четыре порции понадобятся:

два средних баклажана

кукурузный или картофельный крахмал - 100 граммов

четыре помидора

сыр фета/брынза/моцарелла - 200 граммов

соус кисло-сладкий

зубчик чеснока

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приготовление

Чтобы баклажаны получились хрустящими при их жарке важно придерживаться следующих правил:

Баклажаны нужно очистить от кожуры и нарезать крупными кубиками. Никакого предварительного ”спекания” не надо. Нарезанные кубиками баклажаны надо хорошо присыпать крахмалом, а затем руками или ложкой распределить крахмал так, чтобы вся поверхность каждого кусочка была им покрыта. Жарить баклажаны нужно на растительном масле на раскалённой сковороде. Жарьте баклажаны порционно: так, чтобы дно сковороды было укрыто баклажанами, но каждый кусочек лежал отдельно. Не перемещайте баклажаны по сковороде и не переворачивайте их, пока на одной из сторон не появится золотистая корочка. Только после этого баклажаны можно переворачивать. Обжаренные баклажаны выкладывайте на широкое блюдо, предварительно укрытое пергаментом. Как только лишнее масло с баклажанов стекло, переложите их на тарелку без пергамента.

Готовые хрустящие баклажаны добавьте к нарезанным кубиком помидорам и сыру. Заправьте салат кисло-сладким соусом, добавьте по вкусу немного тёртого чеснока и соли. Соль, по желанию, можно заменить соевым соусом. Экспериментируйте с разными сырами в этом салате, получая всякий раз новый вкус.

Перцы по-гречески

Еще одно летнее блюдо со средиземноморским настроением — перцы по-гречески. Их можно рассматривать и как полноценный прием пищи, и как оригинальную закуску. Для этого рецепта на четыре порции понадобится:

сливочный/творожный сыр - 300 граммов

сыр фета - 200 граммов

четыре болгарских перца/перца каппи

два зубчика чеснока

соль, перец приправы по вкусу

банка оливок без косточки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приготовление

На каждом из перцев делаем продольный разрез и не до конца по кругу прорезаем верхнюю часть возле стручка. Аккуратно вынимаем семена: можно руками или ложкой. Для начинки смешиваем фету со сливочным сыром, добавляем мелко натёртый чеснок. Оливки режем на четвертинки, добавляем к сырной смеси. Хорошо перемешанной сырной смесью начиняем подготовленные перцы. Выкладываем перцы на противень, укрытый пергаментом, сверху сбрызгиваем растительным маслом. Отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Перцы по-гречески получаются очень сочными и ароматными. Их можно есть как горячими, сразу после приготовления, а можно холодными: температура на их вкус не влияет.