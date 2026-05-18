Вестник Кавказа

Три летних рецепта без мяса: что приготовить в жару?

Рина Фельдман
Три летних рецепта без мяса: что приготовить в жару?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Летом бывает настолько жарко, что есть не хочется, тем более блюда с мясом. Традиционные летние окрошка и гаспачо нравятся не всем, а те, кто делают их всё время, хотят попробовать что-то новое. В нашем материале мы предлагаем три простых летних рецепта блюд, которые можно готовить как каждый день, так и к приходу гостей.

Рататуй 

Традиционный прованский рататуй - отличное блюдо для тех, кто любит сезонные овощи: баклажаны, помидоры и кабачки. Кроме вкусовых качеств, рататуй еще и очень красиво выглядит: если подать такое овощное рагу гостям, они точно равнодушными не останутся. Рататуй можно приготовить в круглой форме или в сковороде, берите то, что вам удобнее. Если не хотите пачкать слишком много посуды, то готовьте сразу в сковороде. Итак, для рататуя из расчета на форму/сковороду размером в 27 сантиметров нужно: 

  • по два средних кабачка и баклажана 
  • три больших помидора 
  • зубчик чеснока 
  • большая луковица
  • соль, перец, приправы по вкусу (кориандр, хмели-сунели)
  • 200 граммов любого твёрдого сыра
  • 100 граммов майонеза 

Приготовление

  1. Нарежьте большую луковицу полукольцами или четвертинками, положите на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Жарьте до появления золотистой корочки. 
  2. Нарежьте один помидор кубиками, добавьте к зазолотившемуся луку. Пассеруйте лук с помидором на среднем огне в течение 4-5 минут. 
  3. Режем кабачки, баклажаны и оставшиеся помидоры кольцами, кожуру срезать не надо. 
  4. Делаем овощные сэндвичи: собираем вместе кружок баклажана, помидора и кабачка в любой последовательности, как вам больше нравится. Получившийся сэндвич выкладываем в сковороду, на которой помидорно-луковая смесь. Следующий сэндвич кладём рядом с предыдущим, выкладывая их по окружности. Когда внешний круг будет готов, заполняем внутренний. 
  5. Посолите и поперчите рататуй, добавьте специи по вкусу. 
  6.  Выложенный рататуй отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. 
  7. Трем сыр и чеснок на мелкой тёрке, смешиваем с майонезом. 
  8. Через полчаса достаньте рататуй и залейте его сырно-майонезной смесью.
  9. Отправьте в духовку еще на 20 минут.
  10. Последние 5-10 минут духовку можно включить в режим ”обдув”.  

Готовый рататуй можно есть как горячим, так и холодным. В качестве дополнения к такому блюду хорошо подойдут гренки из хлеба на сливочном масле или тосты. 

Самый простой салат с жареными баклажанами 

Если не знаете, что приготовить из баклажанов, то попробуйте салат из жареных баклажанов: вы точно не пожалеете. Абсолютный хит последних лет очень легко приготовить дома. Для салата с баклажанами в расчёте на четыре порции понадобятся: 

  • два средних баклажана 
  • кукурузный или картофельный крахмал - 100 граммов 
  • четыре помидора 
  • сыр фета/брынза/моцарелла - 200 граммов 
  • соус кисло-сладкий 
  • зубчик чеснока 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приготовление

Чтобы баклажаны получились хрустящими при их жарке важно придерживаться следующих правил: 

  1. Баклажаны нужно очистить от кожуры и нарезать крупными кубиками. 
  2. Никакого предварительного ”спекания” не надо. 
  3. Нарезанные кубиками баклажаны надо хорошо присыпать крахмалом, а затем руками или ложкой распределить крахмал так, чтобы вся поверхность каждого кусочка была им покрыта. 
  4. Жарить баклажаны нужно на растительном масле на раскалённой сковороде. 
  5. Жарьте баклажаны порционно: так, чтобы дно сковороды было укрыто баклажанами, но каждый кусочек лежал отдельно. 
  6. Не перемещайте баклажаны по сковороде и не переворачивайте их, пока на одной из сторон не появится золотистая корочка. Только после этого баклажаны можно переворачивать. 
  7. Обжаренные баклажаны выкладывайте на широкое блюдо, предварительно укрытое пергаментом. Как только лишнее масло с баклажанов стекло, переложите их на тарелку без пергамента. 

Готовые хрустящие баклажаны добавьте к нарезанным кубиком помидорам и сыру. Заправьте салат кисло-сладким соусом, добавьте по вкусу немного тёртого чеснока и соли. Соль, по желанию, можно заменить соевым соусом. Экспериментируйте с разными сырами в этом салате, получая всякий раз новый вкус. 

Перцы по-гречески 

Еще одно летнее блюдо со средиземноморским настроением — перцы по-гречески. Их можно рассматривать и как полноценный прием пищи, и как оригинальную закуску. Для этого рецепта на четыре порции понадобится: 

  • сливочный/творожный сыр - 300 граммов 
  • сыр фета - 200 граммов 
  • четыре болгарских перца/перца каппи 
  • два зубчика чеснока
  • соль, перец приправы по вкусу
  • банка оливок без косточки. 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Приготовление

  1. На каждом из перцев делаем продольный разрез и не до конца по кругу прорезаем верхнюю часть возле стручка. Аккуратно вынимаем семена: можно руками или ложкой. 
  2. Для начинки смешиваем фету со сливочным сыром, добавляем мелко натёртый чеснок. Оливки режем на четвертинки, добавляем к сырной смеси. 
  3. Хорошо перемешанной сырной смесью начиняем подготовленные перцы. 
  4. Выкладываем перцы на противень, укрытый пергаментом, сверху сбрызгиваем растительным маслом. 
  5. Отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов. 

Перцы по-гречески получаются очень сочными и ароматными. Их можно есть как горячими, сразу после приготовления, а можно холодными: температура на их вкус не влияет. 

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