Три летних рецепта без мяса: что приготовить в жару?

Рататуй
Традиционный прованский рататуй - отличное блюдо для тех, кто любит сезонные овощи: баклажаны, помидоры и кабачки. Кроме вкусовых качеств, рататуй еще и очень красиво выглядит: если подать такое овощное рагу гостям, они точно равнодушными не останутся. Рататуй можно приготовить в круглой форме или в сковороде, берите то, что вам удобнее. Если не хотите пачкать слишком много посуды, то готовьте сразу в сковороде. Итак, для рататуя из расчета на форму/сковороду размером в 27 сантиметров нужно:
- по два средних кабачка и баклажана
- три больших помидора
- зубчик чеснока
- большая луковица
- соль, перец, приправы по вкусу (кориандр, хмели-сунели)
- 200 граммов любого твёрдого сыра
- 100 граммов майонеза
Приготовление
- Нарежьте большую луковицу полукольцами или четвертинками, положите на хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Жарьте до появления золотистой корочки.
- Нарежьте один помидор кубиками, добавьте к зазолотившемуся луку. Пассеруйте лук с помидором на среднем огне в течение 4-5 минут.
- Режем кабачки, баклажаны и оставшиеся помидоры кольцами, кожуру срезать не надо.
- Делаем овощные сэндвичи: собираем вместе кружок баклажана, помидора и кабачка в любой последовательности, как вам больше нравится. Получившийся сэндвич выкладываем в сковороду, на которой помидорно-луковая смесь. Следующий сэндвич кладём рядом с предыдущим, выкладывая их по окружности. Когда внешний круг будет готов, заполняем внутренний.
- Посолите и поперчите рататуй, добавьте специи по вкусу.
- Выложенный рататуй отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Трем сыр и чеснок на мелкой тёрке, смешиваем с майонезом.
- Через полчаса достаньте рататуй и залейте его сырно-майонезной смесью.
- Отправьте в духовку еще на 20 минут.
- Последние 5-10 минут духовку можно включить в режим ”обдув”.
Готовый рататуй можно есть как горячим, так и холодным. В качестве дополнения к такому блюду хорошо подойдут гренки из хлеба на сливочном масле или тосты.
Самый простой салат с жареными баклажанами
Если не знаете, что приготовить из баклажанов, то попробуйте салат из жареных баклажанов: вы точно не пожалеете. Абсолютный хит последних лет очень легко приготовить дома. Для салата с баклажанами в расчёте на четыре порции понадобятся:
- два средних баклажана
- кукурузный или картофельный крахмал - 100 граммов
- четыре помидора
- сыр фета/брынза/моцарелла - 200 граммов
- соус кисло-сладкий
- зубчик чеснока
Приготовление
Чтобы баклажаны получились хрустящими при их жарке важно придерживаться следующих правил:
- Баклажаны нужно очистить от кожуры и нарезать крупными кубиками.
- Никакого предварительного ”спекания” не надо.
- Нарезанные кубиками баклажаны надо хорошо присыпать крахмалом, а затем руками или ложкой распределить крахмал так, чтобы вся поверхность каждого кусочка была им покрыта.
- Жарить баклажаны нужно на растительном масле на раскалённой сковороде.
- Жарьте баклажаны порционно: так, чтобы дно сковороды было укрыто баклажанами, но каждый кусочек лежал отдельно.
- Не перемещайте баклажаны по сковороде и не переворачивайте их, пока на одной из сторон не появится золотистая корочка. Только после этого баклажаны можно переворачивать.
- Обжаренные баклажаны выкладывайте на широкое блюдо, предварительно укрытое пергаментом. Как только лишнее масло с баклажанов стекло, переложите их на тарелку без пергамента.
Готовые хрустящие баклажаны добавьте к нарезанным кубиком помидорам и сыру. Заправьте салат кисло-сладким соусом, добавьте по вкусу немного тёртого чеснока и соли. Соль, по желанию, можно заменить соевым соусом. Экспериментируйте с разными сырами в этом салате, получая всякий раз новый вкус.
Перцы по-гречески
Еще одно летнее блюдо со средиземноморским настроением — перцы по-гречески. Их можно рассматривать и как полноценный прием пищи, и как оригинальную закуску. Для этого рецепта на четыре порции понадобится:
- сливочный/творожный сыр - 300 граммов
- сыр фета - 200 граммов
- четыре болгарских перца/перца каппи
- два зубчика чеснока
- соль, перец приправы по вкусу
- банка оливок без косточки.
Приготовление
- На каждом из перцев делаем продольный разрез и не до конца по кругу прорезаем верхнюю часть возле стручка. Аккуратно вынимаем семена: можно руками или ложкой.
- Для начинки смешиваем фету со сливочным сыром, добавляем мелко натёртый чеснок. Оливки режем на четвертинки, добавляем к сырной смеси.
- Хорошо перемешанной сырной смесью начиняем подготовленные перцы.
- Выкладываем перцы на противень, укрытый пергаментом, сверху сбрызгиваем растительным маслом.
- Отправляем в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Перцы по-гречески получаются очень сочными и ароматными. Их можно есть как горячими, сразу после приготовления, а можно холодными: температура на их вкус не влияет.