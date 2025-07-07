Аномальная жара 2026: как пережить, что пить и есть, как охладить комнату

Аномальная жара придет в Москву в 20-х числах мая: температура будет выше среднесуточной сезонной нормы на 8 °C и продлится, как минимум неделю. Кроме Московского региона сильная жара ожидается и в других областях и республиках страны. Как спастись в жару, что можно есть и пить, когда на улице больше +30 °C, и как охладить дом, если нет кондиционера?

Чем опасна жара?

Жара и, в частности, аномальная жара как кратковременный период высокой температуры воздуха в определённой области или районе, в первую очередь, опасна угрожающими жизни и здоровью состояниями, которая она провоцирует. Самое серьёзные последствия жары - это тепловой удар и рабдомиолиз (поражение мышц), но нередко от жары у людей случаются судороги, обмороки, а также сыпь. Ежегодно по всему миру от аномальной жары погибают более 480 тысяч человек разного возраста и состояния здоровья. Вот почему так важно не игнорировать потребности организма в жару и сделать всё необходимое, чтобы облегчить своё состояние.

Что носить в жару?

Ткань

В жару важно отдавать предпочтение одежде из тканей, которые позволяют влаге свободно проходить, не препятствуя потоотделению. Лучше всего лён, шелк, а также современные ткани, из которых делают спортивную летнюю одежду. От хлопка и полиэстера лучше отказаться: они впитывают пот, но слишком долго высыхают, из-за чего в жару в такой одежде может быть некомфортно.

Силуэт

Когда на улице больше +30 °C следует избегать обтягивающей одежды, поскольку она задерживает пот на коже, который, оставаясь на теле, не испаряется и не охлаждает. В жаркие дни лучше выбирать свободную, струящуюся одежду. Не стоит также стараться как можно сильнее оголиться: вещи, прикрывающие руки и ноги снижают воздействие прямых солнечных лучей на кожу.

Цвет

Традиционно считается, что темные цвета для лета нежелательны. На самом деле, это не совсем так. Тёмные цвета, например, черный, глубокий синий и зеленый, действительно впитывают больше тепла, однако не всё так просто. Согласно исследованию, проведённому в далёком 1980-м году, оказалось, что бедуины в пустыне носят чёрную одежду, потому что она принимает на себя больше тепла, чем светлая одежда, тем самым защищая кожу от перегрева. В целом, в жару можно надевать одежду любого цвета, который вам нравится, но если вы предпочитаете вещи более светлых оттенков, не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы избежать ожогов.

Правильно подобранная одежда в жаркую погоду будет способствовать охлаждению тела при меньшем потоотделении, однако не потеть в жару невозможно и не полезно: пот - естественное средство для борьбы с излишним теплом, накапливаемым телом.

Головной убор и солнцезащитные очки

Прикрывать голову в жару и защищать глаза также крайне важно. Кепки, шляпы, банданы и прочие головные уборы уберегут от опасного ультрафиолетового излучения и помогут в регуляции температуры, не пропуская прямые солнечные лучи. Солнцезащитные очки специалисты рекомендуют носить даже в пасмурные дни, чтобы уберечь глаза от ультрафиолетового излучения.

Что пить в жару?

В первую очередь в жару нужно пить воду, поскольку она - лучшее средство от обезвоживания. Когда на улице и в помещении жарко, обычно пить хочется больше, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас с собой в жаркие дни всегда была вода.

Минеральную воду с лимоном/лаймом. Витамин C, содержащийся в цитрусовых, помогает снизить стресс, который испытывает организм в условиях высокой температуры.

Чиа-вода, то есть вода с семенами чиа более плотная, чем обычная, и богата антиоксидантами, которые помогают взбодриться.

Охлаждённые травяные чаи, например, с ромашкой и мятой, тоже помогают легче пережить жару.

Ячменная вода хорошо утоляет жажду и поддерживает здоровье почек.

В аномальную жару лучше пить меньше кофе, поскольку кофеин способствует выводу жидкости из организма. Что касается горячего чая, он помогает быстро охладиться за счёт усиления потоотделения, однако если после него не выпить достаточное количество воды, то переносить жару станет еще тяжелее.

ВАЖНО: пить воду/охлаждающие напитки необходимо, чтобы пополнять уровень жидкости в организме, который падает при потоотделении.

Что есть в жару?

В дни аномальной жары следует включить в рацион свежие овощи и фрукты, прохладные супы, нежирные йогурты, а также продукты с высоким содержанием калия, в частности, бананы и авокадо. Калий помогает восполнять электролиты, которые вымываются с потом и которые необходимы, чтобы избежать мышечных судорог.

От замороженных продуктов в больших количествах лучше отказаться: слишком много мороженого не охладит, а напротив приведёт к перегреву - тело будет пытаться согреть внезапно и резко охлаждённый организм.

Также важно помнить, что есть, хотя бы понемногу в жару, необходимо, даже если аппетит снижается. Организму нужны витамины и минералы для работы, а также энергия, чтобы справляться с жарой.

Как охладить помещение в жару без кондиционера?