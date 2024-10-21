Зачем и какой чай пить в жару?

Сегодня в Москву и на европейскую часть России пришло долгожданное лето. И теперь кто-то уже думает, как спасаться от жары. О том, как прохладительные напитки сказываются на здоровье, «Вестнику Кавказа» рассказала врач-терапевт Яна Трояник:

Холодная вода вызывает кратковременное ощущение свежести, но затем организм начинает компенсировать резкое охлаждение, активизируя выработку тепла.

Этот процесс напоминает бег по кругу — нам жарко, мы быстро опустошаем стакан с чем-то холодным, как бы загоняя проблему внутрь организма, а тот, действуя по своим законам, начинает изнутри нас согревать. Что же делать и как правильно помочь себе приобрести комфортное ощущение в условиях жаркой погоды? Рассмотрим аргументы медиков в пользу горячего чая в условиях высоких летних температур.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как происходит процесс охлаждения?

В первую очередь, горячий чай может помочь охладиться благодаря естественной реакции организма на тепло. Горячий чай, попадая в ваш организм, помогает ему начать вырабатывать пот, который, испаряясь, отводит тепло от тела, тем самым охлаждая его. Помимо этого, горячий чай улучшает кровообращение и снижает потребность в жидкости.

Горячий чай стимулирует определенные рецепторы во рту и верхних отделах пищеварительного тракта, что сигнализирует мозгу о необходимости активировать систему охлаждения организма. Результат — организм начинает выделять больше пота.

Преимущества горячего чая перед холодными напитками

Употребление горячего чая снижает потребность в жидкости в отличие от холодных напитков, которые могут временно притупить жажду, но не решить проблему. Эффективность потребления горячего чая в жаркую погоду подтверждается вековыми традициями во многих странах мира с засушливым и жарким климатом. Жители стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Азии используют горячий чай в качестве средства для утоления жажды в жаркую погоду. А в странах Северной Африки, таких как Марокко, Алжир и Тунис горячий чай остается главным атрибутом традиционных чайных церемоний.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие сорта чая хороши в жару?

Зеленый чай

Обладает охлаждающим эффектом и хорошо утоляет жажду. В частности, в Китае в жаркие дни пьют такие сорта как Лун Цзин, Мао Цзянь и жасминовый зеленый чай.

Белый чай

Подвергается минимальной обработке, сохраняет много полезных свойств и содержит аминокислоты, которые могут обладать жаропонижающим действием.

Улуны

Слабо ферментированные улуны (Цин Ча — бирюзовый чай). Производят их в теплом и влажном климате. Считается, что своим вкусом и ароматом улуны прекрасно подходят к потреблению в жарком климате.

Мятный чай

Популярен в Марокко, где его часто пьют в качестве прохладительно напитка.

Травяные чаи и чаи с добавками

В Индонезии и других странах с жарким климатом часто можно встретить чай с добавлением корицы, жасмина или других трав.

Индийский черный чай

В Индии традиционно больше потребляют черный чай с добавлением лимона или мяты.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Что важно знать о черном и зеленом чаях?

Листья и того и другого собраны с одного куста одного и того же растения под названием Camellia Sinensis. Разный цвет листьев обусловлен различным процессом обработки сырья. Зеленые чаи проходят только процесс сушки, а черным предстоит долгий процесс ферментации. В итоге черный чай меняет структуру химических соединений, зеленый сохраняет ее практически в первозданном виде.

Какой чай полезнее черный или зеленый?

Зеленый чай сохраняет в себе больше антиоксидантов, а также богат витаминами группы В, витаминами А, С, Р (рутин), фтором, калием, цинком.

Очищает организм от токсинов

Замедляет процесс старения (высокое содержание антиоксидантов)

Эффективен при заболеваниях щитовидной железы (содержание йода)

Поддерживает здоровье зубов и десен (кальций и фтор)

Понижает давление

Помогает снизить вес

Зеленый чай при заваривании кипятком теряет свои свойства — ему необходима температура 70-80 градусов.

Черный чай уступает по количеству полезных веществ, однако, он также богат витаминами В, Р и РР (никотиновая кислота).

Повышает тонус сосудов

Помогает при тошноте и спазмах желудка (дубильные вещества)

Повышает давление при гипотонии

Укрепляет общий иммунитет

Стимулирует умственную деятельность

Черный чай заваривается водой 95-100 градусов.

Оба чая — и зеленый и черный — полезны и обладают уникальными качествами. Но и тот и другой содержат кофеин. Это значит, что людям, страдающим бессонницей, по вечерам лучше заменить чай успокаивающим травяным настоем.