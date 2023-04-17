Тбилиси в мае: чем заняться в столице Грузии, праздники и погода

Май - прекрасное время для поездки в Тбилиси, так как город еще не накрыла летняя жара, а весеннее цветение не закончилось. Расскажем, чем заняться в Тбилиси в мае: какая будет погода, куда сходить, что посмотреть, а также куда съездить в путешествие на природу и какие праздники отметят в столице Грузии.

Важно помнить, что обильные осадки в Тбилиси не редкость в мае, поэтому важно взять с собой что-то, что будет защищать от дождя, и выбрать несколько вариантов того, как провести время в помещении. В столице Грузии с этим проблем нет: здесь огромное количество музеев, галерей и уютных кафе. Весной стоит выехать и за пределы Тбилиси, чтобы увидеть цветущие долины Кахетии, заснеженные вершины Казбека и древние монастыри Мцхеты.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Какая погода в Тбилиси в мае?

Средний дневной максимум: 25°C

Средний ночной минимум: 14°C

Среднее количество дождливых дней: 12

К маю весна в Тбилиси уже по-настоящему вступает в свои права. Дни уже длинные и включают 14-15 часов солнечного света, поэтому вместить активностей можно гораздо больше. Хотя глициния и фруктовые деревья уже отцвели, на хребте Сололаки и на холмах вокруг города начинают цвести маки. И хотя в мае бывают дожди, после них воздух в городе заметно очищается. В мае 2025 года в Тбилиси будет тепло, особенно солнечная погода (до 27°C) ждет столицу на вторые майские праздники.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Какие праздники в Грузии в мае в 2025 году?

В мае в Грузии отмечают четыре национальных праздника:

9 мая - День Победы: этот государственный праздник знаменует капитуляцию Германии в 1945 году. 12 мая - День пришествия Андрея Первозванного в Грузию: этот государственный религиозный праздник проводится в честь апостола Андрея, одного из основателей Грузинской православной церкви. Таким образом, в Тбилиси будут отдыхать с 9 по 12 мая. 17 мая - День святости семьи: этот национальный праздник будут в 2025 году отмечать впервые. Это официальный выходной, но в этом году он выпал на субботу. 26 мая - День независимости: этот госпраздник отмечает принятие Акта о независимости в 1918 году, на основании которого была создана Демократическая Республика Грузия. Мероприятия в честь этого события проводятся по всей стране.

Чем заняться в Тбилиси в мае?

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Прогуляться по паркам

Помимо Национального ботанического сада в Тбилиси есть дюжина других парков и зеленых зон, которые особенно живописны весной. В парке Ваке появились новые пешеходные дорожки и зоны отдыха. В самом крупном парке города есть мемориал Второй мировой войны, отсюда легко добраться до канатной дороги Черепашьего озера. В середине апреля в парке Мзиури открылась новая инсталляция "Фрагменты памяти", посвященная витражам Вахтанга Кокиашвили, созданных для тбилисского фуникулера. Кроме этого в парке есть и другие интересные объекты, например памятник бегемоту, сбежавшему из Тбилисского зоопарка во время наводнения в Тбилиси в 2015 году. А бывшая станция канатной дороги здесь превратилась в арт-пространство.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посмотреть на цветущие маки

Одна из самых популярных туристических локаций тбилисская крепость Нарикала, расположенная на вершине холма, пока что находится на реставрации, но к концу лета должна открыться. Канатную дорогу из парка Рике до вершины хребта месяц назад закрывали на техническое обслуживание, но около недели назад движение возобновилось. В мае на Сололакском хребте можно увидеть ярко-красные лепестки мака среди высокой травы, колышущейся на ветру вместе с одуванчиками и другими полевыми цветами. Кроме того, на дикие маковые поля можно посмотреть в Квемо Картли к югу от Тбилиси.

Бердвотчинг в заповеднике Поничала

Расположенный всего в получасе езды к югу от площади Свободы заповедник Поничала представляет собой лесистую местность, где весной можно увидеть множество видов птиц, включая перелетных. В частности, здесь обитают шесть видов дятлов, включая сирийского, среднего пестрого и черного дятла. В заповеднике ландшафт в основном ровный, есть тропы и информационные стенды, но ближе к реке местность становится болотистой. Доехать сюда можно на автобусах № 345 и № 346.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Посетить ярмарку в ​​честь Дня независимости

Национальный день Грузии отмечается 26 мая, в день, когда в 1918 году был принят Акт о независимости. 73 года спустя Грузия снова провозгласила независимость, на этот раз от Советского Союза. 26 мая того же года граждане Грузии выбрали первого президента. Обычно в Тбилиси отмечают День независимости на проспекте Руставели, но в 2025 году ярмарка пройдет на улице Орбелиани и прилегающей к ней территории. Планируются зоны для культурных и спортивных мероприятий, выставочная и детские зоны, а также зона для винных дегустаций.

Куда пойти в Тбилиси в дождь?

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Кафе и бары Тбилиси

Весной уже можно сидеть на веранде в одном из тбилисских кафе, если не дождя. Такие места как Ninia’s Garden, Mova Maisi, Sophia Melnakova’s, Giorgobistve и Cafe Littera открывают веранды уже в апреле. Стоит попробовать весеннее блюдо чакапули и бокал традиционного янтарного вина квеври, либо домашний лимонад, приготовленный из свежей клубники. Поскольку в мае солнце садится поздно, на ужин можно сходить в один из баров на крыше или панорамное кафе, чтобы насладиться закатом. Если дождь все-таки пошел, то вариантов кафе и ресторанов еще больше.

Лучшие музеи и галереи города

В Тбилиси есть множество музеев и галерей, включая варианты для детей и места с бесплатным входом, где можно скоротать дождливый день. В первую очередь стоит посетить Грузинский национальный музей и Музей изобразительных искусств, расположенные на проспекте Руставели. А если хочется чего-то необычного, то можно пойти в Государственный музей шелка, Дворец искусств и Музей грузинской медицины в Чугурети. Чтобы увидеть работы Зураба Церетели, нужно отправиться в его Музей современного искусства. В столице Грузии есть также отдельные музеи, посвященные вину, чаю и книгам.

Куда поехать из Тбилиси в мае?

Хотя некоторые горные перевалы Грузии откроются лишь к середине июня, около Тбилиси есть множество однодневных направлений для поездок.

Радужные горы Удабно

Около радужных гор Удабно находится Давид-Гареджи и других пещерные монастыри, основанных ассирийскими монахами в VI веке. Весной этот полупустынный пейзаж оживает, тем более что приезжать сюда лучше до лета, так как это одно из самых жарких мест в Грузии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Алазанская долина

Как и осень, весна - это идеальное время, чтобы исследовать Кахетию, а особенно Сигнахи, без летнего нашествия туристов. Для тех, кто любит сопровождение гидов: с апреля начинают массово возить экскурсии в Телави и Сигнахи с посещением традиционной супры.

Маковые поля в Марнеули

Город Марнеули, расположенный в часе езды к югу от Тбилиси, славится дикими маковыми полями. Багряные маки обычно начинают цвести с конца апреля, украшая поля в течение всего мая. к тому же Марнеули может стать остановкой по пути в Болниси и Дманиси, еще одной интересной идеи для однодневной поездки. Еще больше маковых полей можно найти в Самцхе-Джавахети, вокруг Вардзии.