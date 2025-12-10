Основные союзники США вне НАТО и партнеры в области обороны: что это и в чем разница

Расскажем, что значит статус основного союзника вне НАТО, каковы их преимущества и ограничения, какие страны названы основными союзниками США вне НАТО, а также что значит статус основного партнера США в области обороны.

В 2025 году список основных союзников США за пределами НАТО снова расширился, отражая эволюцию приоритетов Вашингтона к глобальному прагматизму, где на первый план выходят конкретные экономические и военные интересы.

Что такое статус основного союзника вне НАТО?

Основной союзник вне НАТО (MNNA) - это статус, который США присваивают государствами, не входящим в Североатлантический альянс, но имеющим с Вашингтоном глубокие стратегические, военные и экономические связи. Этот правовой инструмент, созданный в 1987 году, позволяет США гибко выстраивать привилегированные отношения с ключевыми партнёрами по всему миру, не предоставляя им гарантий коллективной обороны по аналогии со статьей 5 Вашингтонского договора. Статус служит символом близких отношений и открывает доступ к ряду практических преимуществ в сфере оборонного сотрудничества.

Этот статус, возникший в эпоху холодной войны, закреплен в двух ключевых правовых актах:

Поправка Нанна (1987 год), закрепленная в 10-м разделе Свода законов США, разрешила Минобороны США по согласованию с Госдепартаментом заключать соглашения о совместных исследованиях и разработках в области обороны с избранными не входящими в НАТО странами; Раздел 517 Закона об иностранной помощи (1996 года) расширил льготы для союзников, приравняв статус ко многим привилегиям членов НАТО в рамках "Акта об экспортном контроле над вооружениями".

Таким образом, статус не является договором или формальным военным союзом. Это скорее один из любимых инструментом американских президентов для того, чтобы подвести символический итог важным визитам, обозначив повышение уровня отношений. Государственный департамент США определяет его как "мощный символ близких отношений" и "отражение глубокого уважения" к партнерству.

Каковы преимущества и ограничения основных союзников США вне НАТО?

Присвоение статуса открывает для страны доступ к ряду конкретных военных и экономических льгот, но жестко ограничивает рамки обязательств США.

Преимущества основных союзников за пределами НАТО:

Привилегированный доступ к закупкам американских вооружений и технологий;

Право на получение в заем американского военного оборудования и материалов для совместных испытаний и оценки;

Возможность размещать на своей территории запасы американского военного резерва;

Приоритет в получении избыточного оборонного имущества вооруженных сил США;

Право для нацкомпаний участвовать в тендерах на обслуживание и ремонт техники Пентагона за рубежом;

Возможность заключать с Минобороны США соглашения о совместных исследованиях и разработках, а также получать финансирование в области борьбы с терроризмом;

Участие в совместных космических программах и упрощенный порядок лицензирования экспорта спутниковых технологий.

Ограничения основных союзников вне НАТО:

Отсутствие гарантий безопасности. Статус не обязывает США к защите союзника в случае нападения на него. В нем нет аналога 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне;

Отсутствие автоматических оборонных соглашений. Не гарантирует автоматического заключения новых соглашений о продаже оружия;

Символический компонент. Госдеп США прямо называет присвоение статуса символическим жестом, подчеркивающим важность отношений.

При этом некоторые основные союзники за пределами НАТО заключили с Вашингтоном двусторонние соглашения о взаимной обороне. Эти договоры включают строгие обязательства по обеспечению безопасности и остаются в силе независимо от их статуса. В ноябре 2025 года США и Саудовская Аравия также подписали отдельное "Стратегическое оборонное соглашение", однако детали его положений о сдерживании и взаимной защите пока полностью не раскрыты.

Кто входит в список основных союзников США вне НАТО?

На данный момент США официально назвали основными союзниками за пределами НАТО 20 государств.

Азия: Япония (1987), Южная Корея (1987), Филиппины (2003), Таиланд (2003), Пакистан (2004);

Африка: Египет (1987), Марокко (2004), Тунис (2015), Кения (2024);

Ближний Восток: Израиль (1987), Иордания (1996), Бахрейн (2002), Кувейт (2004), Катар (2022), Саудовская Аравия (2025);

Океания: Австралия (1987), Новая Зеландия (1997);

Южная Америка: Аргентина (1998), Бразилия (2019), Колумбия (2022).

Кроме того, с 2003 года Конгресс США законодательно предписывает относиться к Тайваню как к основному союзнику за пределами НАТО, хотя формального указа президента не издавалось. Афганистан же был лишен этого статуса, полученного в 2012 году, после прихода к власти "Талибана" 3 года назад.

Как статус MNNA связан со стратегией США?

Первые союзники (1987-1998) были традиционными партнерами в ключевых регионах. После терактов 11 сентября 2001 года статус стал инструментом для укрепления отношений с критически важными государствами в рамках "войны с террором" (Бахрейн, Филиппины, Пакистан).

В 2020-х годах произошло еще два знаковых расширения:

Поворот к Африке. В 2024 году Кения стала первым в истории основным союзником за пределами НАТО в Африке к югу от Сахары. Это решение было принято в знак признания ведущей роли Кении в подготовке международной миссии безопасности на Гаити. В августе 2025 года Сенат США инициировал всесторонний пересмотр статуса Кении; Углубление партнерства на Ближнем Востоке. Назначение Саудовской Аравии в ноябре 2025 года, сопровождавшееся соглашением о поставках истребителей пятого поколения F-35 и 300 современных танков, знаменует новый уровень стратегической интеграции.

Однако всего через год, в августе 2025 года, в Сенате США созрели сомнения в целесообразности предоставления этого статуса Кении. Была внесена поправка, предписывающая провести всестороннюю проверку в течение 180 дней. Поводом послужил апрельский госвизит президента Кении Уильяма Руто в Китай, итогом которого стало укрепление стратегического партнерства и подписание пакета соглашений.

В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении предоставить статус Перу в рамках переноса фокуса на Западное полушарие.

Что значит статус основного партнера США в области обороны?

Статус "Основного партнера в области обороны" (Major Defense Partner) представляет собой специально созданную категорию в системе союзов США, которая не является аналогом или подвидом статуса основного союзника за пределами НАТО. Этот инструмент был разработан в 2016 году для углубления сотрудничества с Индией.

Вторым государством, получившим от США этот статус, стали ОАЭ в 2024 году. Официально это партнерство закрепили в мае 2025 года.

В отличие от MNNA, который следует единому шаблону, статус основного партнера в области обороны был заточен под специфические цели. Он был создан с целью преодолеть исторические ограничения в области передачи технологий и вывести оборонное сотрудничество на новый уровень. При этом он также не предоставляет гарантий взаимной обороны.