Ограбление Лувра 2025: семь минут, которые потрясли Париж

Расскажем, как прошло ограбление Лувра 2025 года, что украли, кто владел похищенными драгоценностями, какие еще были громкие ограбления в Лувре и других музеях, почему ограбление Лувра стало возможным и какова реакция властей.

Ограбление Лувра, совершенное 19 октября, когда были похищены бесценные драгоценности французской короны, стало напоминанием о той тонкой грани, которая отделяет мировые культурные сокровища от преступного мира.

В центре Парижа, средь бела дня, группа преступников совершила одно из самых дерзких ограблений века. За несколько минут из знаменитой галереи Аполлона в Лувре были похищены ювелирные шедевры неоспоримой исторической и культурной ценности, принадлежавшие французским императорам. Это нападение на национальное достояние вскрыло давние проблемы безопасности главного музея Франции и потрясло всю страну.

Как прошло ограбление Лувра в 2025 году?

Ранним утром в воскресенье, 19 октября 2025 года, примерно в 9:30 утра, когда залы Лувра уже начали заполняться туристами, группа из четырех грабителей приступила к операции. Их действия были стремительными и точными.

двое злоумышленников в одежде рабочих и желтых жилетах поднялись к окнам на втором этаже с помощью строительного подъемника, припаркованного на набережной Сены напротив фасада музея, где ведутся работы. Прорезав аккумуляторной дисковой пилой стекло в окне, они проникли прямо в Галерею Аполлона с королевскими драгоценностями. Четкость и скорость: Похоже, что действия злоумышленников были выверены до секунд. По словам главы Минкультуры Рашиды Дати, судя по записям с камер наблюдения, воры действовали "спокойно и профессионально". Внутри они разбили две высокозащищенные витрины. По некоторым данным, воры угрожали охране электроинструментами, что вынудило службу безопасности начать эвакуировать посетителей. Вся операция, от проникновения до побега, заняла около 7 минут. Грабители скрылись на двух скутерах Yamaha TMax. При этом они попытались поджечь подъемник, чтобы уничтожить улики, но сотрудник музея помешал им, что позволило полиции впоследствии изъять вещественные доказательства.

Что похитили из Лувра и какова ценность?

Грабители целенаправленно нацелились на коллекцию драгоценностей французской короны, не имеющую аналогов по своей исторической и культурной значимости. Ими было похищено 9 предметов, но поврежденная корона императрицы Евгении, усыпанная более чем 1300 бриллиантами и десятками изумрудов, была найдена недалеко от музея - видимо, ее уронили во время побега с места преступления. Таким образом, окончательно было украдено 8 уникальных ювелирных изделий. Стоимость одной только этой короны оценивается в несколько десятков миллионов евро.

Диадема императрицы Евгении (212 жемчужин, 1998 бриллиантов, 1853 год);

Тиара из сапфировой парюры королевы Марии-Амелии и королевы Гортензии (24 сапфира, 1083 бриллианта, приблизительно в 1801-1835 годы);

Ожерелье и одна серьга из той же парюры (8 сапфиров и 631 бриллиант; 2 сапфира, 59 бриллиантов);

Изумрудное ожерелье и серьги из парюры императрицы Марии-Луизы (32 изумруда, 1138 бриллиантов; 6 изумрудов, 108 бриллиантов, подарены в 1810 году);

Брошь-реликварий императрицы Евгении (92 бриллианта, 1855 год);

Брошь-бант императрицы Евгении (2438 бриллианта, в 1864 году переделана из пояса).

Владельцы похищенных из Лувра сокровищ: кто они?

Украденные драгоценности принадлежали ключевым фигурам двух великих эпох французской истории: Первой и Второй Французских Империй, когда Францией правили Наполеон I и его племянник Наполеон III. Эти предметы символизируют не только личный вкус их владельцев, но и политические амбиции и стремление к легитимности режимов Бонапартов.

Императрица Мария-Луиза (1791-1847) - вторая жена Наполеона I, эрцгерцогиня Австрийская из династии Габсбургов. Племянница казненной королевы Марии-Антуанетты. Брак с Марией-Луизой в 1810 году был стратегическим шагом Наполеона, стремившегося породниться со старейшей царствующей династией Европы и укрепить легитимность своей собственной. Был похищен изумрудный гарнитур, подаренный ей Наполеоном.

Императрица Евгения (1826-1920) - супруга Наполеона III и последняя императрица Франции, одна из самых влиятельных и элегантных женщин своей эпохи, законодательница мод. Ее драгоценности, созданные лучшими ювелирами Второй империи, символизировали блеск и роскошь двора Наполеона III. Именно ее драгоценности составляли ядро похищенной коллекции.

Королева Гортензия (1783-1837) - дочь Жозефины Богарне (первой жены Наполеона I) от первого брака. Королева Голландии (в браке с братом Наполеона I), мать будущего императора Наполеона III. Была известна своим тонким вкусом и покровительством искусствам. Ее сапфировый гарнитур унаследовала следующая королева.

Королева Мария-Амелия (1782-1866) - супруга Луи-Филиппа I, последнего короля Франции из Орлеанской ветви Бурбонов, правившего в 1830-1848 годах (Июльская монархия). Связывает эпоху Реставрации Бурбонов и Вторую Империю. Сапфировый гарнитур был выкуплен Наполеоном III для своей супруги, императрицы Евгении, что символизировало преемственность и легитимность его власти.

Какие были громкие ограбления Лувра?

1911 год: экс-сотрудник музея похитил "Мону Лизу". Картина была возвращена только через два года, но ее всемирная слава многократно возросла благодаря этому инциденту;

1976 год: трое грабителей похитили усыпанную алмазами коронационную шпагу короля Карла X. Это дело остается нераскрытым, а артефакт до сих пор не найден;

1998 год: Из музея была похищена картина Камиля Коро, которая так и не была обнаружена. Тогда директор Лувра признал безопасность музея недостаточной, что побудило к ее серьезному пересмотру.

Какие еще громкие ограбления музеев потрясли мир?

Лувр - не главная мишень для преступников. История знает множество дерзких краж, некоторые из которых остаются нераскрытыми десятилетиями:

Музей Изабеллы Стюарт Гарднер (Бостон, США) - в 1990 были украдены 13 произведений, включая работы Вермеера, Рембрандта, Дега и Мане стоимостью около $500 млн. Это крупнейшее имущественное преступление в истории США так и не было раскрыто. Произведения не найдены, пустые рамы висят в музее как напоминание;

Бленхеймский дворец (Англия) - в 2019 была украдена сатирическая скульптура "Америка" из 18-каратного золота 750-й пробы художника Маурицио Каттелана. Стоимость составляет примерно $3,6 млн. Преступление было раскрыто в 2025, арт-объект был скорее всего продан по частям, воры осуждены;

"Зеленый свод" (Дрезден, Германия) - в 2019 была похищена коллекция бриллиантовых украшений XVIII века стоимостью около миллиона евро, Частично возвращены. Похитители осуждены в 2023 году, часть коллекции удалось вернуть;

Музей Боде (Берлин, Германия) - в 2017 была похищена и переплавлена золотая монета "Большой кленовый лист" весом в 100 кг и стоимостью 3,75 млн евро. Воры, включая охранника, осуждены.

Почему ограбление Лувра стало возможным?

Успех этой дерзкой кражи объясняется совокупностью факторов, которые давно вызывали беспокойство у экспертов и сотрудников музея:

Системные проблемы безопасности - профсоюзы сотрудников музея годами предупреждали о недостаточном финансировании охраны и нехватке персонала. За последние 15 лет в музее было сокращено около 200 штатных единиц, что при растущем потоке посетителей (8,7 млн в 2024 году) создало критическую нагрузку на службы безопасности. Этим летом сотрудники Лувра уже проводили забастовку против хронической нехватки кадров, которая мешала им должным образом выполнять свои обязанности.

Уязвимость инфраструктуры - предварительные отчеты указывают на возможные пробелы в системе видеонаблюдения и сигнализации в некоторых крыльях музея. Французское правительство задалось вопросом, почему окна не были должным образом защищены, а строительная техника могла беспрепятственно оставаться на общественной дороге.

Какова реакция властей на ограбление Лувра?

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее атакой на наследие и историю, пообещав найти украденное;

Глава МВД Лоран Нуньес назвал ограбление "высокоорганизованной операцией", совершенной опытными преступниками. Он заявил, что власти потерпели неудачу в обеспечении безопасности Лувра, и пообещал, что это происшествие приведет к переоценке мер безопасности во всех французских музеях;

Министр юстиции Жеральд Дарманен указал, что произошедшее нанесло ущерб имиджу Франции;

Лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла подчеркнул, что ограбление стало свидетельством "упадка" государственных институтов Франции и “унижением” для страны.

Парижская прокуратура возбудила дело по статьям об организованной краже и сговоре. Рассматриваются несколько версий, в том числе кража по заказу для частной коллекции. На месте работают криминалисты, изучаются записи камер наблюдения. Однако согласно предварительному отчету, в трети помещений в той части Лувра, где произошло ограбление, не было камер видеонаблюдения. Власти также сообщили, что им удалось обнаружить инструменты, использовавшиеся для кражи.