Вернется ли Кохинор в Индию: что ждет самый скандальный в мире бриллиант

Правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди в ближайшее время планирует начать дипломатическую кампанию по возвращению алмаза Кохинор, который сейчас находится в короне королевы Елизаветы. Причем Индия потребует от Великобритании вернуть на родину не только легендарный бриллиант, но и тысячи других вывезенных британскими колонизаторами сокровищ.

Кампания станет крупнейшей из тех, с которыми Великобритания когда-либо сталкивалась. Подобная решимость Индии исходит в том числе от премьер-министра Нарендры Моди, который обозначил возвращение утраченных драгоценностей одним из ключевых приоритетов. Отмечается, что дипломаты будут обращаться с официальными запросами в британские учреждения, в которых хранятся артефакты.

Кохинор (или Кохинур) был одним из экспонатов Всемирной выставки 1851 года в Хрустальном дворце в Лондоне, но его вид вызывал у посетителей скорее разочарование. В связи с этим в 1952 году было решено провести переогранку, после чего камень сильно потерял в размере и весе (со 191 до 108,9 карата), но стал куда более чистым. Сейчас вес камня 105 карат (чуть более 21 грамма).

Сколько стоит алмаз Кохинор?

Точная ценность алмаза неизвестна, поскольку его никогда не выставляли на торги, его никогда никто не покупал. Он считается бесценным. Но известно, что сама Индия оценивает все вывезенные британцами сокровища в общую стоимость в примерно $45 триллионов. Оценки экспертов расходятся, потому что камень ценится не только из-за своего внешнего вида, но и из-за своей истории: кто-то называет сумму в $200 млн, кто-то в $400 млн.

Кто был настоящим владельцем алмаза Кохинор?

Прежде чем попасть к представителям британской короны, алмаз прошел через руки многих владельцев. Достоверно историю камня можно проследить только начиная с начала XIV века, до этого можно полагаться лишь на многочисленные легенды. Эксперты подтвердили, что алмаз был действительно добыт на юге Индии. Кохинор успел побывать во владении Малавского султаната (Северная Индия), империи Великих Моголов, а также персидских, афганских и сикхских правителей, прежде чем в середине XIX века перейти к королеве Виктории.

Где сейчас находится алмаз Кохинор?

В настоящее время корона Елизаветы демонстрируется в сокровищнице Британской короны в Тауэре. Интересно, что во время недавней коронации Карла III корону с Кохинором не стали демонстрировать. Многие ждали, что эту корону наденет жена новоиспеченного короля, а ранее принца Чарльза, но еще в феврале объявили, что на коронации Камилла наденет корону бабушки Елизаветы II, королевы Марии. Возможно, такое решение было принято, чтобы не обострять отношения с Индией. Последний раз за пределами Тауэра корона появлялась на похоронах Елизаветы II в прошлом году. Тогда, чтобы избежать повторения фиаско с падением мальтийского креста с драгоценностями в канаву во время похорон Георга V в 1936 году, корону вместе со скипетром и державой надежно прикрепили к гробу королевы.

Почему алмаз Кохинор не в Индии?

Британская королевская семья владеет Кохинором с 1849 года, с тех пор, как 10-летний махараджа Далип Сингх был вынужден отречься от престола в пользу Ост-Индской компании, а также передал алмаз британцам. Однако, слово "передал" здесь не выглядит добровольным, его мать к тому моменту уже несколько лет находилась под стражей, ей позволено было увидеться с сыном только в 1861 году.

Вернется ли алмаз Кохинор в Индию?

Это не первая попытка Индии вернуть легендарный драгоценный камень. Знакомых с историей британской-индийских отношений новость о “дипломатической кампании” Моди не удивит: Индия высказывает претензии по поводу похищения у нее этого легендарного камня с тех пор, как обрела независимость от Великобритании в 1947 году. В 1953 году, как раз в год коронации Елизаветы II, Индия еще раз заявила свои права на Кохинор, ссылаясь на незаконность вывоза алмаза, но тогда англичане четко дали понять, что возвращать ничего не собираются.

Учитывая то, что требования о возвращении индийских сокровищ звучат уже на протяжении 70 лет, успех новой попытки также сомнителен. В 2010 году премьер-министр Дэвид Кэмерон сказал, что возвращение Кохинора создаст опасный прецедент для британских учреждений, мол, тогда в британских музеях ничего не останется, если начать возвращать. В 2016 году был подан иск с требованием вернуть бриллиант, но в Верховном суде Индии заявили, что все-таки камень был передан Великобритании на законных основаниях. После этого власти Индии не раз отмечали, что попытки вернуть камень продолжатся.

Бриллиант Кохинор проклят?

Древние легенды гласят, что без опаски Кохинором могут владеть лишь боги и женщины. Исторически так сложилось, что подавляющая часть членов королевской семьи мужского пола, носивших его, постигла смерть. Предрассудок или нет, но с 1853 года скандальный камень украшает лишь короны королев.

Какой самый большой алмаз в мире?

Самый большой в мире бриллиант “Золотой Юбилей” был найден в ЮАР в 1985 году, сейчас он находится во владении короля Таиланда. Вес бриллианта составляет 545 карата, это чуть больше 109 грамм, а до огранки он весил 755,5 карат.

Однако другой легендарный камень - Куллинан или “Звезда Африки” - может похвастаться еще более интересной историей. Это самый большой алмаз, который когда-либо находили. Когда камень нашли в 1905 году в ЮАР, его масса составляла 3106,7 карата, что даже больше 621 грамма, но из-за трещины один цельный бриллиант из него было сделать нельзя. Из него получилось девять крупных частей и множество мелких осколков. Самый крупный из них украшает скипетр Эдуарда VII, второй располагается в короне Британской империи, других находятся в брошах или других украшениях. Южноафриканцы также периодически обращаются к Великобритании с просьбой вернуть эти камни.

Так что Индия не единственная страна, постоянно выдвигающая претензии по возвращению вывезенных Британской империей драгоценностей на родину. Требования исходят и от бывших британских колоний, и от Греции с Египтом. А свои права на бриллиант Кохинор кроме Индии заявляли также правительства Пакистаны, Афганистана и Ирана.