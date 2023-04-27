Все о коронации Карла III

Совсем скоро Великобритания будет встречать нового монарха: 6 мая в Церкви Святого Петра коронуют Карла III. Британия, будучи одной из древнейших монархий в мире с особым трепетом относится к церемониям, затрагивающим королевскую семью. Ожидается, что почти 300 млн человек по всему миру будут наблюдать за тем, как на британский престол взойдет новый монарх.

Как будет проходить церемония, какие регалии будут задействованы, кто приглашен на мероприятие?

Кто такой Карл III?

Карл III (ранее принц Чарльз) - сын покойной королевы Елизаветы II. Родился новый король Британии в 1948 году, а на престол вступил в возрасте 73 лет. В 10 лет он получил титул принца Уэльского. В 1981 году Чарльз женился на леди Диане Спенсер, которая родила ему двоих сыновей - Уильяма и Гарри. В 1996 пара разошлась, а в 2005 году Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз. Принц Чарльз, а ныне Карл III, известный филантроп и благотворитель. В он помогает привлечь внимание к проблемам молодежи, людей с особенностями, окружающей среды, искусства и образования.

Когда и где состоится коронация Карла

Коронация состоится утром 6 мая в церкви Святого Петра в Вестминстере - готической церкви, где традиционно проводится коронация британских монархов с 1066 года (всего в Вестминстерском аббатстве было короновано 39 королевских особ, а Карл III станет 40-м). Время начала коронации - 11 утра по Гринвичу или 13:00 мск. Хотя трон Карл III унаследовал сразу после смерти матери, Елизаветы II, то есть 8 сентября 2022 года, церемония коронации, как того пожелал новый монарх, была запланирована на период после окончания официального траура. Предыдущая коронация в Великобритании состоялась 2 июня 1953 года.

Как будет проходить коронация

Коронация Карла III, несмотря на соблюдение традиционного церемониала, во многом будет отличаться от той, что была у его матери, Елизаветы II. Согласно пресс-релизу Букингемского дворца, церемония будет отражать дух времени, а также сегодняшнюю роль монарха и его устремления. The Telegraph сообщает, что коронация получила название ”Операция золотая держава” и в целом будет гораздо скромнее, чем предыдущая. По словам источников британской газеты, церемония продлиться всего час (а не три, как у Елизаветы II). Правительство сообщает, что король выразил желание пригласить на церемонию как можно больше представителей различных религий и сообществ, представляющих этническое многообразие Великобритании и Содружества наций.

Король и королева отправятся в Вестминстерское аббатство на карете, созданной по случаю бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II на троне. В Букингемский дворец они вернутся на золотой карете, которая использовалась в каждой церемонии коронации, начиная с 1831 года.

Религиозная составляющая коронации

По сути, коронация - это религиозное мероприятие, во время которой монарх помазывается, благословляется и освящается архиепископом Кентерберийским от имени Церкви Англии. Елей для помазания добывается из оливок, которые собирают на Масличной горе недалеко от Вифлеема. Патриарх Иерусалима Феофил III и англиканский архиепископ Иерусалима Хосам Наум освятили елей для коронации Карла III в начале года.

Что такое коронационные регалии?

Коронационные регалии - ценные предметы, которые символизируют службу и обязанности монарха и обязательно используются на церемонии коронации. Коронационные регалии составляют основу сокровищницы короны и большую часть времени представлены в экспозиции лондонского Тауэра. На коронации Карла III будут использованы:

церемониальные мечи и скипетры

ампулла (золотой сосуд с елеем для помазания короля)

коронационная ложка, на которую архиепископ Кентерберийский капает елей для помазания монарха

корона святого Эдуарда, которая будет надета на голову Карла III. Эта корона была изготовлена для короля Карла II в 1661 году и использовалась в церемонии коронации Елизаветы II.

Большинство коронационных регалий украшено огромным количеством драгоценных камней, в том числе и самых знаменитых в мире.

Станет ли Камилла королевой?

Согласно указу Елизаветы II от 2022 года, бывшая герцогиня Корнуольская Камилла получает титул королевы-консорт (королевы-супруги) и будет коронована вместе с Карлом III. Она станет первым после Королевы-Матери консортом, коронованным с 1937 года.

Кто приглашен на коронацию Карла III?

Приглашения на участие в коронации Карла III были разосланы двум тысячам потенциальных гостей, среди которых члены королевской семьи, представители британского парламента и церкви, политические деятели со всего мира. Окончательный список еще не утвержден, тем не менее уже известно, кто точно будет присутствовать на коронации монарха Великобритании и Королевств Содружества (15 государств Содружества наций - добровольного союза государств, куда входят Великобритания, ее бывшие колонии, протектораты, доминионы, а также ряд других стран):

члены британской королевской семьи, в том числе принц Гарри

члены семьи королевы-консорта

члены королевских семей Дании, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Бельгии, Греции, Испании, Швеции, Японии, Монако, Новой Зеландии, Сербии, Японии.

члены британского парламента

президент Франции Эмманюэль Макрон

три главы ЕС: Урсула фон дер Ляйен, Роберта Мецола и Шарль Мишель

президент Польши Анджей Дуда

премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф

президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина

первая леди США Джилл Байден

На коронацию также приглашено 850 членов британского общества и представители благотворительных организаций.