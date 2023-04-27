Все о коронации Карла III

Как будет проходить церемония, какие регалии будут задействованы, кто приглашен на мероприятие?
Кто такой Карл III?
Карл III (ранее принц Чарльз) - сын покойной королевы Елизаветы II. Родился новый король Британии в 1948 году, а на престол вступил в возрасте 73 лет. В 10 лет он получил титул принца Уэльского. В 1981 году Чарльз женился на леди Диане Спенсер, которая родила ему двоих сыновей - Уильяма и Гарри. В 1996 пара разошлась, а в 2005 году Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз. Принц Чарльз, а ныне Карл III, известный филантроп и благотворитель. В он помогает привлечь внимание к проблемам молодежи, людей с особенностями, окружающей среды, искусства и образования.
Когда и где состоится коронация Карла
Коронация состоится утром 6 мая в церкви Святого Петра в Вестминстере - готической церкви, где традиционно проводится коронация британских монархов с 1066 года (всего в Вестминстерском аббатстве было короновано 39 королевских особ, а Карл III станет 40-м). Время начала коронации - 11 утра по Гринвичу или 13:00 мск. Хотя трон Карл III унаследовал сразу после смерти матери, Елизаветы II, то есть 8 сентября 2022 года, церемония коронации, как того пожелал новый монарх, была запланирована на период после окончания официального траура. Предыдущая коронация в Великобритании состоялась 2 июня 1953 года.
Как будет проходить коронация
Коронация Карла III, несмотря на соблюдение традиционного церемониала, во многом будет отличаться от той, что была у его матери, Елизаветы II. Согласно пресс-релизу Букингемского дворца, церемония будет отражать дух времени, а также сегодняшнюю роль монарха и его устремления. The Telegraph сообщает, что коронация получила название ”Операция золотая держава” и в целом будет гораздо скромнее, чем предыдущая. По словам источников британской газеты, церемония продлиться всего час (а не три, как у Елизаветы II). Правительство сообщает, что король выразил желание пригласить на церемонию как можно больше представителей различных религий и сообществ, представляющих этническое многообразие Великобритании и Содружества наций.
Король и королева отправятся в Вестминстерское аббатство на карете, созданной по случаю бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II на троне. В Букингемский дворец они вернутся на золотой карете, которая использовалась в каждой церемонии коронации, начиная с 1831 года.
Религиозная составляющая коронации
По сути, коронация - это религиозное мероприятие, во время которой монарх помазывается, благословляется и освящается архиепископом Кентерберийским от имени Церкви Англии. Елей для помазания добывается из оливок, которые собирают на Масличной горе недалеко от Вифлеема. Патриарх Иерусалима Феофил III и англиканский архиепископ Иерусалима Хосам Наум освятили елей для коронации Карла III в начале года.
Что такое коронационные регалии?
Коронационные регалии - ценные предметы, которые символизируют службу и обязанности монарха и обязательно используются на церемонии коронации. Коронационные регалии составляют основу сокровищницы короны и большую часть времени представлены в экспозиции лондонского Тауэра. На коронации Карла III будут использованы:
- церемониальные мечи и скипетры
- ампулла (золотой сосуд с елеем для помазания короля)
- коронационная ложка, на которую архиепископ Кентерберийский капает елей для помазания монарха
- корона святого Эдуарда, которая будет надета на голову Карла III. Эта корона была изготовлена для короля Карла II в 1661 году и использовалась в церемонии коронации Елизаветы II.
Большинство коронационных регалий украшено огромным количеством драгоценных камней, в том числе и самых знаменитых в мире.
Станет ли Камилла королевой?
Согласно указу Елизаветы II от 2022 года, бывшая герцогиня Корнуольская Камилла получает титул королевы-консорт (королевы-супруги) и будет коронована вместе с Карлом III. Она станет первым после Королевы-Матери консортом, коронованным с 1937 года.
Кто приглашен на коронацию Карла III?
Приглашения на участие в коронации Карла III были разосланы двум тысячам потенциальных гостей, среди которых члены королевской семьи, представители британского парламента и церкви, политические деятели со всего мира. Окончательный список еще не утвержден, тем не менее уже известно, кто точно будет присутствовать на коронации монарха Великобритании и Королевств Содружества (15 государств Содружества наций - добровольного союза государств, куда входят Великобритания, ее бывшие колонии, протектораты, доминионы, а также ряд других стран):
- члены британской королевской семьи, в том числе принц Гарри
- члены семьи королевы-консорта
- члены королевских семей Дании, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Бельгии, Греции, Испании, Швеции, Японии, Монако, Новой Зеландии, Сербии, Японии.
- члены британского парламента
- президент Франции Эмманюэль Макрон
- три главы ЕС: Урсула фон дер Ляйен, Роберта Мецола и Шарль Мишель
- президент Польши Анджей Дуда
- премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф
- президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
- премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина
- первая леди США Джилл Байден
На коронацию также приглашено 850 членов британского общества и представители благотворительных организаций.