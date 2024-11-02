NB.1.8.1: что известно о новом штамме коронавируса в России и в мире?

Пандемия коронавируса ударила по всем отраслям, но особенно пострадала сфера путешествий. Сейчас коронавирус распространяется с новым штаммом в Египте, в Таиланде и на Мальдивах. Расскажем, что такое NB.1.8.1, где он быстрее всего распространяется, какие у него симптомы, а также сколько заражений им выявлено в России на сегодняшний день.

В 2020 году перемещение между странами внезапно стало невозможным, и множество людей по всему миру оказались заперты дома в ожидании действующих вакцин. Хотя эти радикальные времена уже стали воспоминанием, COVID-19 на самом деле никуда и не уходил. Сейчас стремительно распространяется очередной штамм вируса. Особенно это заметно в трех очень популярных у туристов направлениях. Государственные ведомства некоторых стран даже настоятельно рекомендуют туристам, направляющимся туда, снова носить маски и вакцинироваться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое NB.1.8.1?

NB.1.8.1 - это ответвление штамма XDV.1.5.1, мутировавшего ранее от "омикрона", впервые он был обнаружен еще в январе 2025 года. Однако, сообщения об этом новом геноварианте за рубежом стремительно нарастают. К тому же он демонстрирует некоторые признаки "дополнительной способности ускользать от иммунного ответа" по сравнению с другими вариантами.

По всему миру за несколько лет уже сообщалось о множестве различных штаммов коронавируса. В ВОЗ заявили, что ковид продолжает эволюционировать, и за первые 4 месяца этого года в глобальной динамике его вариантов наблюдаются изменения. В начале года наиболее распространенным вариантом, отслеживаемым ВОЗ на глобальном уровне, был XEC, за ним следовал KP.3.1.1. Но в феврале заболеваемость штаммом XEC снизилась, в то время как активность LP.8.1 возросла, и к середине марта он был наиболее выявляемым вариантом. С середины весны LP.8.1 был менее активным, в то время как NB.1.8.1 стали обнаруживать все чаще.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ВОЗ поместила геновариант NB.1.8.1 в категорию "наблюдаемых" в связи с ростом случаев заражения по всему миру. На данный момент это один из шести вариантов COVID-19, находящихся под наблюдением организации. Тем не менее ВОЗ заявила, что риск, связанный с новым вариантом, пока что "низок". Международные эксперты в области здравоохранения отметили, что несмотря на одновременный рост числа случаев и госпитализаций в некоторых странах, текущие данные не указывают на то, что NB.1.8.1 вызывает более тяжелое течение болезни по сравнению с другими вариантами. Но в ВОЗ подчеркнули, что имеющиеся данные не свидетельствуют о дополнительных рисках NB.1.8.1 для общественного здравоохранения по сравнению с другими ныне циркулирующими мутациями "омикрона".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где был обнаружен COVID NB.1.8.1?

Штамм NB.1.8.1 уже выявлен в более чем 20 странах. Среди них такие государства, как Китай, США, Великобритания и Австралия. В последнее время всплеск случаев заражения NB.1.8.1 наблюдается и в Египте, Таиланде и на Мальдивах. Хотя вариант NB.1.8.1 и не считается смертоноснее других штаммов COVID-19, он, по всей видимости, обладает большей заразностью и, следовательно, легко передается от человека к человеку. Власти Таиланда даже выпустили предупреждение после того, как сотни тысяч человек заразились этим вирусом, а несколько десятков скончались. Несмотря на это, риск того, что этот вариант приведет к локдауну, остается низким.

Каковы симптомы NB.1.8.1?

Повышенная температура

Легкий кашель

Заложенность носа или насморк

Чувство сильной усталости и слабости

Ломота в теле

Головная боль

Боль в горле

В некоторых случаях этот вариант также может вызывать желудочно-кишечные симптомы, включая запор, диарею, тошноту или рвоту. Хотя для большинства людей, заразившихся этим вирусом, он не представляет серьезной опасности, небольшой процент больных может столкнуться с риском осложнений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какова ситуация с новым коронавирусом в России?

По состоянию на начало июня 2025 года ситуация с новым штаммом коронавируса NB.1.8.1 в России характеризуется как стабильная, но требует мониторинга.

Подтвержденные случаи

Пока что известно лишь о четырех случаях заражения NB.1.8.1 в России: два выявлены в апреле у пациентов в Санкт-Петербурге (оба уже выздоровели), и еще два случая - в мае.

Оценка властей

Минздрав и Роспотребнадзор едины во мнении, что дополнительные меры не требуются. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркивает, что российские тест-системы эффективно выявляют новый штамм, а ситуация находится под контролем.

Уязвимые группы

Пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями остаются в зоне риска. Пример: в Гонконге за месяц зафиксировано 30 смертей от NB.1.8.1 среди лиц старше 65 лет.

Профилактика

Соблюдение гигиены (мытье рук, проветривание помещений);

Ношение масок в местах скопления людей;

Для поддержания иммунитета: контроль стресса, качественный сон, физическая активность.

Ситуация с NB.1.8.1 в России не вызывает тревоги у властей благодаря низкой распространенности и отсутствию тяжелых случаев. Однако из-за высокой заразности штамма и снижения популяционного иммунитета возможен локальный рост заболеваемости в этом году.