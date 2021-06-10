Некоторые блюда настолько прочно ассоциируются с определенной страной, что их происхождение кажется очевидным. Разбираемся, кто придумал круассан, откуда родом мороженое, из какой страны фиш-энд-чипс, где придумали пончики и виндалу на самом деле.

Кто придумал круассан?

Золотистый круассан давно стал одним из гастрономических символов Франции. Однако его история начинается не в парижской булочной. Ближайшим предшественником знаменитой выпечки считается австрийский кипферль — изделие в форме полумесяца, известное в Центральной Европе уже несколько столетий назад. Популярная легенда связывает появление круассана с возвращением Марии-Антуанетты во Францию после поездки в Вену. По еще одной версии, в 1830-х годах австриец Август Цанг открыл в Париже венскую пекарню, где продавали в том числе изделия, напоминавшие кипферль. Французские пекари постепенно адаптировали эту выпечку. Современный круассан с характерными тонкими слоями теста и сливочным вкусом сформировался уже во Франции. Так что у знаменитого французского завтрака австрийские корни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где появилось первое мороженое?

Холодные десерты существовали задолго до появления привычного мороженого. В разных древних культурах использовали снег и лед, смешивая их с фруктами, медом и другими добавками. В Китае эпохи династии Тан готовили охлажденные молочные смеси, а в Персии умели хранить лед в специальных сооружениях даже в жарком климате. Свое подобие мороженого было и у древних римлян, и у моголов в Индии. Но как оно оказалось в Европе? Распространенная версия гласит, что мороженое привез туда из Китая путешественник Марко Поло, а затем рецепт распространился по Италии и Франции. Европейская история молочных замороженных десертов особенно активно развивалась в XVII веке. В Италии и других европейских странах стали появляться рецепты охлажденных сладостей, а позднее мороженое вошло в меню состоятельных семей и постепенно стало доступнее широкой публике. Поэтому назвать одного изобретателя этого десерта было бы некорректно, так как он формировался на протяжении веков в разных частях света.

Страна происхождения фиш-энд-чипс

Фиш-энд-чипс (жареная рыба с картофелем фри) кажется воплощением британской кухни. Однако оба компонента этого блюда имеют собственную историю, а их объединение связано с развитием городского уличного питания в XIX веке. Сама же традиция жарить рыбу в кляре была знакома сефардским евреям, многие из которых переселялись в Англию из Испании и Португалии. В Лондоне жареная рыба продавалась задолго до появления знаменитых магазинов фиш-энд-чипс. Картофель тем временем постепенно становился доступным продуктом и важной частью повседневного рациона. Жареный вариант впервые появился на территории современной Бельгии. Кто первым догадался подавать рыбу вместе с жареным картофелем, точно неизвестно. Среди ранних предпринимателей, развивавших этот формат, называют Джозефа Малина: в 1860 году он открыл магазин фиш-энд-чипс в лондонском Ист-Энде. Таким образом, какого-то единого места рождения блюда назвать нельзя. Фиш-энд-чипс стал результатом соединения разных кулинарных традиций, а не изобретением какого-то одного повара.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Где придумали пончики?

Пончики с глазурью и характерным отверстием посередине часто воспринимаются как типичный американский десерт. Действительно, именно в США они приобрели современную популярность, но их предшественники появились в Европе. Одним из источников американской традиции стали голландские «масляные пирожки». Это были небольшие кусочки сладкого теста, обжаренные в раскаленном масле. Голландские переселенцы привезли рецепт в Северную Америку еще в колониальную эпоху. Со временем выпечка менялась, приобретая новые формы и способы приготовления. С появлением отверстия в центре связана история американского моряка Хансона Грегори. Согласно его собственному рассказу, в 1847 году он сделал отверстие в тесте, чтобы пончик лучше прожаривался. Эта версия широко известна, однако считать Грегори бесспорным изобретателем формы нельзя: жареное тесто с отверстиями существовало и в других кулинарных традициях. Так что современные пончики — результат долгого развития рецепта, а не какого-то одного изобретения.

Родина блюда Виндалу

Виндалу обычно ассоциируется с индийской кухней (особенно с Гоа), так как славится острым вкусом. Однако его название и основа рецепта связаны с португальским влиянием на западное побережье Индии. Предшественником блюда считается португальское мясо, маринованное в вине и чесноке. Португальцы привезли эту кулинарную традицию в Гоа, где рецепт постепенно изменился под влиянием местных продуктов и способов приготовления. В частности, винную основу заменяли уксусом, а к маринаду добавляли специи и перец чили.