Мастер мугама из Карабаха: памяти Арифа Бабаева

1 августа скончался народный артист Азербайджана, известный исполнитель мугама, многолетний солист Азербайджанского оперного театра Ариф Бабаев. Расскажем, как складывалась его музыкальная карьера, какие оперные партии входили в его репертуар, где Бабаев преподавал.

Ариф Бабаев — певец

Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыхаджылы близ Агдама. Эти края называют консерваторией Кавказа, колыбелью музыкального искусства Азербайджана.

Еще с детства я полюбил мугам и старался овладеть тонкостями этого древнего национального жанра

— певец

Творческими ориентирами для молодого исполнителя были Хан Шушинский, Зульфугар Адигезалов, Муталлим Муталлимов и другие известные ханенде.

В 1963 году Бабаев окончил Азербайджанский государственный институт культуры и искусств, тогда же началась его исполнительская карьера. В 1964-м певец стал солистом Азербайджанской государственной филармонии, а через два года был приглашен в Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета. На этой сцене артист выступал 40 лет, исполнял главные партии в мугамных операх "Лейли и Меджнун" и "Асли и Керем" Узеира Гаджибекова, "Ашиг Гариб" Зульфугара Гаджибекова, "Скала невесты" Шафиги Ахундовой.

Театр оперы — это большая школа, которая приближает исполнителя и актера к миру Физули и других классиков

— Бабаев

Ханенде много выступал на концертах и фестивалях в Азербайджане, побывал на гастролях в более чем 60 странах.

Звание заслуженного артиста Азербайджана он получил в 1978 году, в 1989-м стал народным артистом Азербайджана, а в 1998-м был награжден орденом "Шохрат" ("Слава").

Бабаев — педагог

В 1982-м Бабаев начал преподавать в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, а через два года стал одним из первых педагогов класса мугама Азербайджанской государственной консерватории (теперь это Бакинская музыкальная академия) имени Узеира Гаджибекова и первым из азербайджанских исполнителей мугама получил ученое звание профессора. Потом Бабаев заведовал кафедрой в Азербайджанской национальной консерватории, среди его учеников — Айгюн Байрамова, Мансум Ибрагимов, Гюлистан Алиева, Назакет Теймурова и другие известные певцы.

Как отмечали юбилеи Бабаева?

В феврале 2008 года к юбилею исполнителя в Азербайджане были изданы четыре компакт-диска, объединенные в альбом "Ариф Бабаев — 70". Тогда же он получил орден "Истиглал" ("Независимость"). Свое 80-летие прославленный ханенде отпраздновал во Дворце Гейдара Алиева в Баку, на вечере ему был вручен орден "Шараф" ("Честь"). 85-летие Бабаева отмечали в филармонии и Международном центре мугама, он получил Почетный диплом президента Азербайджана, а в мае нынешнего года стал лауреатом премии Гейдара Алиева.

Последнее время артист тяжело болел, 23 июля нынешнего года его поместили в Гахскую районную центральную больницу, а на следующий день перевезли в Баку. Бабаев проходил лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии Центральной клинической больницы, он скончался утром 1 августа. В тот же день состоялось прощание с певцом в Международном центре мугама и похороны на I Аллее почетного захоронения.

Народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов назвал уход из жизни своего учителя тяжелой утратой для азербайджанской культуры.

Его вклад в азербайджанскую музыку неоценим. Он воспитал сотни талантливых ханенде и всегда поддерживал молодежь. Память об Арифе Бабаеве будет жить вечно

— Ибрагимов

Высоко оценил творчество Бабаева дирижер, народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов.

Это скорбный день для азербайджанской культуры. Он был ярким представителем карабахской школы мугама

— Адигезалов