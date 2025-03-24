Азербайджан прощается с мастером мугама Арифом Бабаевым

В Баку началась церемония прощания с выдающимся исполнителем мугама Арифом Бабаевым. Он ушел из жизни утром 1 августа в возрасте 87 лет. Похороны состоятся на I Аллее почетного захоронения.

Народный артист Азербайджана, общественный деятель и выдающийся исполнитель мугама Ариф Бабаев скончался сегодня утром, в Баку стартовала церемония прощания с артистом.

Ариф Бабаев проходил лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии больницы Mərkəzi Klinika, его не стало ранним утром 1 августа, он умер в результате продолжительной болезни от сердечной недостаточности.

"Ариф Бабаев проходил лечение под контролем президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Судьба распорядилась так, что сегодня он попрощался с нами. Он навсегда останется в сердцах азербайджанского народа"

– министр культуры Азербайджана Адиль Керимли

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной народного артиста, а также отправили венок на церемонию прощания, которая проходит в эти минуты в Международном центре мугама в азербайджанской столице.

Сегодня тело мастера мугама было доставлено в мечеть Тезепир. Затем началась церемония прощания в Международном центре мугама. В церемонии прощания принимают участие государственные и общественные деятели, известные представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

Сын артиста сообщил, что Ариф Бабаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения.

Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в соцсети публикацией в связи с кончиной Арифа Бабаева.

"Уход из жизни видного представителя азербайджанского мугамного искусства Арифа Бабаева - невосполнимая утрата для нашей культуры, для всего нашего народа. Он был настоящим Народным артистом, которого любили все, от мала до велика"

– Мехрибан Алиева

Ариф Бабаев родился 20 февраля 1938 года в селе Сарыгаджилы Агдамского района Азербайджана, его не стало 1 августа 2025 года на 88-м году жизни. Бабаев - кавалер государственных орденов "Шохрат", "Истиглал" и "Шараф", народный артист Азербайджана. Творческая карьера исполнителя мугама началась в 1960-х годах в Баку в Азербайджанской государственной филармонии, затем он выступал на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Многие годы Ариф Бабаев представлял азербайджанскую культуру за рубежом, также артист воспитал несколько поколений талантливых исполнителей.