Куда поехать без визы этой осенью: 6 самых ярких городов Перу

© Фото: сommons wikimedia

Чтобы отправиться в Перу, виза россиянам не нужна, если лететь не больше, чем на три месяца. Страна славится природными чудесами, незабываемыми пейзажами и древней историей. В Перу есть несколько ярких городов, которые напоминают о древних цивилизациях. В Перу есть несколько ярких городов, которые напоминают о древних цивилизациях.

Эти города окружены огромными озерами, высокими горами, густыми лесами, реками и каньонами. Известные туристические направления включают Мачу-Пикчу, Радужные горы, Лагуна Парон в Карасе и Лагуна Умантай в Куско. Отправившись в путешествие в Перу, можно прикоснуться к богатому культурному наследию, полюбоваться колониальной архитектурой с величественными храмами и огромными городскими площадями. В этом материале собраны самые интересные города Перу (помимо столицы), которые стоит посетить.

Чимботе

Чимботе расположен на перуанском побережье, где вылавливают около 75% рыбы в стране. Раньше это была небольшая рыбацкая деревня, а теперь горд с населением более 400 тыс. человек.

Отсюда открываются захватывающие виды на океан с сине-зеленым горизонтом, в водах которого отражаются горы. Здешний климат отличается комфортными ветрами из-за холодного течения Гумбольдта (называемого также Перуанским), которое движется на север из Антарктиды. Здесь можно побродить по центральной площади или посетить живописную набережную, с которой открывается вид на закат и рыбацкие лодки, возвращающиеся в гавань.

Ойянтайтамбо

Ойянтайтамбо (встречается вариант Ольянтайтамбо) расположен на высоте почти 3 тысячи метров над уровнем моря. Здесь хорошо сохранились руины времен инков: мощеные улицы, традиционные глинобитные дома и фонтаны.

Сейчас этот город входит в туристический комплекс "Дорога инков". Город находится на юге страны в 60 километрах от Куско.

Тарма

Тарма, небольшой городок в Андах, считают одной из жемчужин Перу благодаря его живописным пейзажам с их яркими цветами и пышной зеленью. Здесь интересен неоклассический собор Санта-Ана-де-Тарма на центральной площади.

Что касается климата, то тут более холодная погода из-за расположения на высоте Перуанского нагорья. Помимо красочных видов этих краев, путешественники всегда отмечают радушие местных жителей.

Урубамба

Урубамба находится не очень высоко над уровнем моря, что позволяет путешественникам привыкнуть к климату.

Городок славится своими высококачественными керамическими сувенирами и мастер-классами по керамике. Урубамба находится недалеко от знаменитых руин городов инков.

Куско

Туристам, которые любят делиться фотографиями достопримечательностей в социальных сетях, стоит побывать на юго-западе Перу - в Куско. Оттуда можно отправиться ко многим достопримечательностям, в том числе в Священную долину инков, на Радужную гору и Мачу-Пикчу. В Куско находятся руины возведенного еще до инков храма Кориканча.

Храм был разрушен с приходом конкистадоров, а на его месте возведен Собор Санто Доминго. После одного из землетрясений руины древнего храма стали хорошо видны. В городе также расположен главный собор Куско - Собор Успения пресвятой девы Марии на главной площади.

Арекипа

Арекипа второй по величине город Перу, расположенный у подножия спящего вулкана. Его считают не только культурной столицей, но главным гастрономическим городом.

В Арекипе самое большое число ресторанов на душу населения, а кухня отличается разнообразием. Здесь же занимаются производством из шерсти альпак.

Архитектура города в колониальном стиле. Из-за домов из белого камня, появившихся здесь во время испанцев, этот город также называют "Белым". Более 200 городских зданий причислены к архитектурному наследию человечества.