6 самых красивых мест Коста-Рики: водопады, пляжи, тропические леса

Чтобы отправиться в Коста-Рику, виза россиянам не нужна, если лететь не больше, чем на три месяца. Правда, прямых рейсов туда из России нет, придется сутки добираться с пересадкой. Но оно того стоит. В Коста-Рике каждый путешественник найдет что-то для себя.

Для тех, кто ищет приключений, страна предлагает одни из лучших мест для рафтинга и зиплайнинга, а также одни из лучших мест для серфинга в мире. Наличие пляжей, тропических лесов, водопадов и вулканов также делает Коста-Рику одной из лучших мировых локаций, где можно насладиться природными пейзажами.

Национальный парк вулкана Ареналь

Вулкан Ареналь окружен густыми тропическими лесами, вулканическими бесплодными землями и уникальными водоемами, которые составляют пейзажи невероятной красоты. Тропические леса национального парка – дикая природа и живописные горячие источники. В этих краях также можно найти множество отелей.

Водопад Рио-Селеста

Этот водопад расположен в национальном парке вулкана Тенорио и окружено густым лесом. Это место по-настоящему завораживает. Вода падает в бирюзовые воды бассейна, которые потом становятся частью реки Рио-Селеста. Сочетание ярко-бирюзового оттенка с местной палитрой окружающей зелени делают эти края еще более живописными. Этот уникальный цвет объясняется высокой кислотностью воды и присутствием других элементов. К водопаду можно добраться по короткой, но сложной тропе, что делает путь до него полным приключений.

Национальный парк Мануэль Антонио

Парка Мануэль Антонио - тропические леса и пляжи с белым песком. В эти места можно приехать не только ради того, чтобы полюбоваться местными красотами, но и для того, чтобы заняться спортом: от серфинга до подводного плавания. В тропических лесах национального парка Мануэль Антонио обитает множество животных, в том числе беличьи обезьяны, жабы, ленивцы и многочисленные виды птиц. В 2011 году Мануэль Антонио был назван Forbes одним из самых красивых парков мира.

Водопад Ла Фортуна

Водопад Ла Фортуна расположен в центральной части страны, в районе Ареналь. Это место окружают густые леса, а сам водопад, высота которого составляет 70 метров, падает в красивый бассейн. Сюда часто приходят, чтобы насладиться пейзажами, а также поплавать в бассейне.

Облачный лес Монтеверде

Эти края считаются одним из самых популярных мест у туристов. Красота Облачного леса Монтеверде заключается в его уникальном лесном пологе, который часто покрыт облаками, что не позволяет почве под ним подвергаться воздействию солнечного света. Это явление сделало лес прекрасным местом для жизни растений и животных. Туристы часто приезжают сюда, чтобы прогуляться по подвесному мосту, что напоминает прогулку по облакам.

Пляж Санта-Тереза

Пляж расположен близ города Санта-Тереза и считается одним из самых красивых в Коста-Рике. Раскинувшийся на многие километры мягкий песок и кристально чистая вода окружены живописными и густыми тропическими лесами. Самое популярное времяпрепровождение на этом пляже – серфинг. Однако здесь также можно прекрасно провести время, просто отдыхая на берегу и наблюдая за волнами и окружающими пейзажами.