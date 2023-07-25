5 самых жутких достопримечательностей мира

В мире немало достопримечательностей, которые производят на путешественников неизгладимое впечатление. Некоторые из таких мест довольно жуткие. В этом материале собрано пять мировых достопримечательностей, от которых захватывает дух.

"Врата Ада", Туркменистан

Газовый кратер Дарваза в народе называют "Вратами Ада" из-за внешнего вида. Кратер, который также носит название "Сияние Каракумов", появился в 1971 году в ходе разведывательных работ, проводимых группой советских ученых. Спустя более 50 лет огонь все еще горит. В 2022 году правительство Туркменистана распорядилось начать работы по тушению кратера.

Остров Пасхи, Чили

Заселив остров, народ рапа-нуи создал около тысячи памятников в честь своих предков. Статуи получили название Моаи. Никто не знает, почему здешнее общество пришло в упадок. Некоторые утверждают, что население было уничтожено голодом и каннибализмом, другие утверждают, что это произошло из-за распространения западных болезней. По сей день остров остается одним из самых необычных мест в мире, а удаленность от остального мира делает его еще более загадочным.

Данакильская впадина, Эфиопия

Данакильская впадина - чрезвычайно опасное место. Этот район в Афарском регионе в Эфиопии - место сильной геотермальной активности и жары. Он известен как самое жаркое место на Земле. Здешний ландшафт напоминает локацию фантастического фильма.

Кровавый водопад, Антарктида

Кровавый водопад расположен в одном из ледников Восточной Антарктиды и для тех, кто не знает причину его появления, может выглядеть весьма устрашающе. Несмотря на ассоциации, которые могут возникнуть при взгляде на это место, здесь не проводят никаких ритуалов, кроваво-красный цвет воды связан с достаточно большим содержанием в нем оксида железа.

Геоглифы Наска, Перу

Глубоко в пустынях Южного Перу в 1920-х годах были обнаружены загадочные Линии Наски. Они представляют собой геоглифы, на которых изображены животные, например, кошки и обезьяны, а также растения, цветы и деревья. Происхождение линий и их значение до сих пор неизвестны. Существует множество теорий, связанных с этими рисунками. Так, например, некоторые утверждают, что к созданию геоглифов причастны инопланетяне, в то время как другие говорят, что люди Наски создали их для ритуальных целей.