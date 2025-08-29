Какие профессии создаст искусственный интеллект?

На фоне стремительного развития ИИ-технологий люди разных профессий всё чаще задаются вопросом: кого заменит искусственный интеллект, а кого не сможет?

Изо дня в день появляются новости о том, что многие мировые компании сокращают штат, заменяя живых специалистов мощными компьютерными программами, а в интернете постоянно обновляются списки профессий, которые станут не актуальными в самые ближайшие годы. И всё же, несмотря на превалирующий пессимизм, искусственный интеллект не только палач, но и творец: эксперты прогнозируют, что благодаря ему в мире появятся новые профессии, которые дадут рабочие места миллионам человек. Какой работой обеспечит мир ИИ - рассказываем в нашем материале.

Аналитик прогнозов ИИ

Искусственный интеллект с каждым годом становится всё более умным и адаптивным и уже способен делать прогнозы, в том числе финансовые, экономические, политические, спортивные и многие другие. Однако за ними стоят не более, чем алгоритмы, работающие на основе колоссального количества данных и не учитывающих человеческий фактор. Со временем может появиться потребность в людях-аналитиках, которые будут играть решающую роль в определении того, какие прогнозы ИИ можно считать корректными и приемлемыми, а какие нет. Для этого понадобятся, в том числе, знания психологии и этики.

Аудитор ИИ

Сегодня нам мало что известно о том, как на самом деле работает искусственный интеллект и на что он способен. Отсюда и такие проблемы, как нервные срывы, разводы и даже самоубийства, которые происходят с людьми, чрезмерно использующими чат-боты, например. По большому счёту, мы создали технологию настолько продвинутую, что по-настоящему даже ведущие разработчики не вполне себе представляют, что перед ними. При этом все уже понимают, насколько важно не допустить разрушительного воздействия ИИ, в первую очередь, на психическое и физическое здоровье людей. Скорее всего, в ближайшее время появятся специалисты, которые будут проводить аудит ИИ-систем и выяснять, почему та или иная модель ведёт себя определённым образом для дальнейшей корректировки её работы.

ИИ-цензор

Сегодня цифровая этика как область этики только начала формироваться, однако её важность уже очевидна: далеко не весь контент, который создаёт генеративные искусственный интеллект, уместен и допустим, как для отдельных культур, так и для мира в целом. Для того чтобы ИИ стал настоящим помощником, толерантным, понимающим и поддерживающим, важно убрать всё лишнее, и этим, вероятно, будут заниматься ИИ-цензоры, своего рода дипломаты цифровых сетей будущего. Такая работа будет требовать чуткости, понимания культурных ценностей, знания истории и высокого уровня ответственности профессионалов, которые станут ей заниматься.

Создатели контента для ИИ

Создатели контента востребованы уже сегодня, но в будущем необходимость в таких специалистах станет еще больше. Сегодня многое из того, что призвано информировать, привлекать внимание, обучать и развлекать, создаётся с помощью ИИ, однако проблема в том, что контента становится всё больше, а его уникальность при этом падает. Искусственный интеллект производит продукт на основе того, что уже есть, многократно повторяя одно и то же, и без людей-создателей нового контента, не похожего ни на что другое, в ближайшем будущем никак не обойтись. Творческие люди, которые мыслят иначе, всегда будут востребованы, даже в эпоху ИИ.

Специалист по обратной связи

Фидбэк-специалист по работе с ИИ - одна из профессий, которая может появиться в будущем, благодаря всё большей интеграции искусственного интеллекта в каждую сферу жизни человека. ИИ-интерфейсы внедряются всё активнее, и чем они персонализированнее, тем успешнее продукт или услуга, которая за счет них продвигается. Для того чтобы понимать, что нравится людям, нужны люди, а точнее специалисты по обратной связи. Именно они будут доводить до ума ИИ-модели, которые, рано или поздно, будут использоваться повсеместно.