Вестник Кавказа

Главный атрибут Медового спаса: какой мед кому полезен

Валерия Третьякова
Главный атрибут Медового спаса: какой мед кому полезен
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мед - традиционный продукт на столе в Медовый спас. Расскажем о его полезных свойствах, какой бывает мед и почему за него готовы платить десятки тысяч евро.

История меда: от Древнего Египта до Кавказа

История меда уходит корнями в глубокую древность. В Древнем Египте мед ценился на вес золота и использовался не только в пищу, но и в медицине, косметике и религиозных обрядах. Изначально считалось, что самый древний мед как раз датируется теми временами: его обнаружили в ходе раскопок гробницы Тутанхамона, поэтому его возраст составлял более 3000 лет.

В Древней Греции мед считался пищей богов. При этом первые свидетельства использования меда человеком доказывают, что его добывали намного раньше. Так, в пещерах Испании были найдены наскальные рисунки, которые изображают сцены сбора меда диких пчел и их возраст, по некоторым данным, превышает 7000 лет.

В начале 2000-х древнеегипетский рекорд был побит. На территории Грузии недалеко от Боржоми было найдено захоронение, где обнаружили несколько керамических сосудов с медом, возраст которого составил 5500 лет!

Палатка с медом в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Мед на Руси

На Руси мед всегда занимал почетное место. Бортничество – сбор меда диких пчел – было одним из основных занятий славян. Позже появилось пчеловодство, которое позволило получать больше меда и продуктов пчеловодства. Мед использовался в приготовлении традиционных напитков, таких как медовуха и сбитень, а также в качестве лекарства и подсластителя.

Полезные свойства меда

Полезные свойства меда обусловлены его уникальным составом. Он содержит

  • легкоусвояемые сахара (глюкозу и фруктозу)
  • витамины (группы B, C, K, E)
  • минеральные вещества (калий, кальций, магний, железо, натрий)
  • антиоксиданты
  • ферменты.

Благодаря такому составу мед обладает целым рядом полезных свойств:

  • Укрепляет иммунитет. Стимулирует выработку антител и повышает устойчивость организма к инфекциям.
  • Обладает антибактериальным и противовоспалительным действием. Эффективен в борьбе с бактериями, вирусами и грибками, а также помогает снять воспаление.
  • Улучшает пищеварение: Может заживлять слизистую желудка и улучшать усвоение пищи.
  • Успокаивает нервную систему: обладает мягким успокаивающим действием и помогает справиться со стрессом.
  • Улучшает сон: способствует выработке мелатонина, гормона, регулирующего сон.
  • Источник энергии: быстро восстанавливает силы и повышает работоспособность.

Однако несмотря на обилие полезных свойств продукта, его избыточное употребление может вызвать нежелательные реакции. Более того, если у вас имеются противопоказания по здоровью (например, сахарный диабет), стоит проконсультироваться с врачом.

Самый дорогой мед в мире

Самым дорогим медом в мире считается «Эльфийский мед», который добывают в пещере Артывин в Турции. Цена за килограмм этого деликатеса может достигать 10 тыс. евро. Столь высокая стоимость обусловлена уникальным составом продукта и условиями его добычи: пещера располагается на высоте 2500 метров над уровнем моря, а пчелы собирают нектар с трав и растений, растущих в том же районе. Среди них есть множество лекарственных растений, поэтому продукт особенно насыщен полезными минералами и витаминами и обладает исключительным вкусом.

Какие бывают виды меда?

Существует множество способов классификации меда.

По местности

  • Горный мед. Собранный в горных районах, отличается насыщенным ароматом и целебными свойствами, так как пчелы собирают нектар с растений, которые могут встречаться лишь в горах.
  • Лесной мед. Собранный в лесах, имеет терпкий вкус и темный цвет.
  • Полевой мед. Собранный на полях, отличается светлым цветом и нежным вкусом

По цвету

  • Светлый мед обычно имеет нежный вкус и аромат (например, липовый, акациевый).
  • Темный мед обладает более насыщенным вкусом и ароматом (например, гречишный, вересковый).

По обработке

  • Натуральный мед. Не подвергался никакой обработке, сохранил все свои полезные свойства.
  • Пастеризованный мед. Нагретый до определенной температуры для увеличения срока хранения, но при этом теряет часть своих полезных свойств.
  • Кремовый мед. Мед, подвергнутый специальной обработке, в результате которой он приобретает кремообразную консистенцию.

По происхождению:

  • Монофлерный мед. Собранный преимущественно с одного вида растений (например, липовый, гречишный).
  • Полифлерный мед. Собранный с разных видов растений (например, луговой, лесной)

Какие бывают сорта меда?

Разнообразие сортов меда поражает воображение. Каждый сорт обладает своим уникальным вкусом, ароматом и полезными свойствами.

  • Майский мед. Самый первый мед в сезоне, отличается нежным вкусом и ароматом.
  • Липовый мед. Один из самых популярных сортов, имеет светлый цвет, нежный вкус и ярко выраженный аромат липы.
  • Гречишный мед. Отличается темным цветом, насыщенным вкусом и ароматом гречихи. Содержит большое количество железа.
  • Дягилевый мед. Редкий и ценный сорт, имеет темный цвет, легкий горький привкус и богатый витаминами состав.
  • Хвойные сорта меда. Собираются с хвойных деревьев, имеют темный цвет, терпкий вкус и смолистый аромат.
  • Редкие сорта меда.  К этому сорту можно отнести, например, лавандовый мед, который обладает нежным цветочным ароматом и успокаивающим действием. Еще один редкий продукт - тыквенный мед. Он имеет необычный вкус и аромат – такой мед не очень сладкий, при этом он обладает дынным ароматом, богат витаминами и минералами.

Информация, содержащаяся в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является медицинской рекомендацией. В случае возникновения вопросов относительно здоровья, необходимо консультироваться с профильными специалистами.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
870 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.