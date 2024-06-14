Физиогномика - лженаука, которая все равно работает?

Александр Клемент

В мире, где правят логика, научный метод и доказательная база, физиогномика, метод, отвергнутый академическим сообществом, продолжает успешно проникать в повседневную жизнь, психологию, маркетинг, политику и даже HR. Почему так происходит?

Физиогномика утверждает, что черты лица могут рассказать о характере, темпераменте, интеллекте или судьбе человека. Наука отвергает это как недоказуемое, ошибочное и даже дискриминационное. Однако практика говорит об обратном: большинство людей интуитивно «читают» лица, принимают решения на основе чьей-то внешности и зачастую не ошибаются. Значит ли это, что физиогномика все-таки работает?

Ответ - в природе человеческого мозга. Мы биологически настроены на считывание микросигналов: асимметрия, мимика, напряжение мышц, тон кожи, форма глаз - все это интерпретируется в доли секунды и влияет на принятие решений. Это не магия и не эзотерика. Это эволюция. Человек должен был уметь быстро отличать «своего» от «чужого», безопасного от опасного, сильного от слабого. В этом смысле физиогномика не метод анализа, а интуитивный навык, встроенный в нашу систему восприятия.

Парадокс в том, что даже когда мы отрицаем физиогномику, мы ею пользуемся. Рекрутер, отказывающийся «судить по лицу», все равно чувствует внутреннее «что-то не то» при взгляде на кандидата. Политтехнолог, не признающий «мракобесие», все же одобрит фотогеничного лидера, потому что «на лице его харизма». Бренды тестируют лица амбассадоров не просто так: их черты должны вызывать доверие. Это не наука, это маркетинг, основанный на человеческой реакции.

Более того, зачастую здесь не надо искать никакой глубокий смысл, а тем более оперировать понятием физической красоты. Показательным примером служит то, что одним из самых востребованных брендовых лиц недавнего прошлого была модель, которая одновременно служила примером в некоторых научных статьях о фетальном алкогольном синдроме, т. е. отклонении в психофизическом развитии ребенка, что не помешало ей стать кумиром для многих почитателей, удачно построить свою карьеру и личную жизнь.

Другой пример: один из самых красивых актеров за все время существования кинематографа, при жизни ставший легендой, Ален Делон, привлекательная внешность которого не подлежит обсуждению, многими воспринимался как человек с явно отрицательным характером - капризный и не вызывающий доверия. Причем зачастую люди делали эти выводы только по фотографиям актера.

Когда компания Airbnb тестировала, какие фото хозяев квартир вызывают больше откликов, победили не самые красивые, а открытые. Лица с легкой улыбкой, прямым взглядом, немного приподнятыми бровями - они кажутся нам знакомыми. Нам нравится то, что напоминает «свое». Это культурный и нейронный эффект одновременно. Эмоции на лице вызывают зеркальные реакции. Мы покупаем там, где нам улыбаются.

Конечно, судить исключительно по внешним признакам о внутреннем мире и личных качествах человека рискованно, ведь можно очень сильно ошибиться, особенно людям, не искушенным в «распознавании» сигналов физиогномики, и тем не менее невозможно не судить по лицу. Мы делаем это рефлекторно. Один взгляд - и становится ясно, стоит ли доверять, кто перед нами: враг или союзник, сильный или ведомый, уставший или опасный. Это древнейший механизм распознавания. У животных это запах, у людей - лицо. Мы считываем эмоции, тонус, асимметрию, напряжение мышц, форму челюсти. И это не мистика, а глубоко биологический процесс. Просто язык этот не формализован, не описан строгими уравнениями.

Физиогномика - не наука, но и не шарлатанство. Это граница между психологией, биологией и культурой. Она не работает в лабораторных условиях, но прекрасно себя чувствует в реальной жизни. Как и многое в человеческом поведении, она живет в области серого, между рациональным и иррациональным, между знаниями и ощущениями. Когда наука отмахивается, а жизнь подтверждает, возникает трещина в картине мира. Физиогномика - «лженаука» о том, как по лицу можно узнать характер в эту самую трещину уместилась легко.

Ее отвергают академики, но используют политики, маркетологи и психологи. На президентских выборах во Франции в 2017 году социологи зафиксировали любопытный тренд.

© Фото: Number 10/User:Duosdebs01/Creative Commons Attribution 2.0

Молодой Эммануэль Макрон, почти незнакомый публике, вызывал устойчивое доверие у фокус-групп: «у него лицо человека, который справится». Никто не мог объяснить, почему. Он говорил довольно общие вещи. Но его мягкие, симметричные черты и взгляд прямо в камеру делали свое дело.

Позже нейропсихологи подтвердят: лица с «чистыми», пропорциональными чертами воспринимаются как более компетентные и честные. Один американский эксперимент показал: при найме на работу фотографии кандидатов влияют на решение сильнее, чем рекомендации. Лица с выраженной нижней челюстью (признак решительности) получали приглашения на лидерские позиции чаще, даже при равных резюме.

Мы читаем лица, не зная алфавита. Никто этого не признает, но все это делают. Наука, скорее всего, никогда не признает за физиогномикой права на существование, ведь наука требует повторяемости, универсальности и контроля переменных. А физиогномика это как поэзия: она работает в контексте, она мгновенна, она уклончива. Ее трудно загнать в таблицу. Но это не значит, что она не существует. Физиогномика не наука, но и не суеверие. Это попытка перевести на язык то, что в нас заложено миллионами лет эволюции. Мы не выбираем, работает ли она. Мы просто ею пользуемся. Это явление сродни интуиции, оно как любовь, как ощущение правды. Все это не докажешь, но все это влияет на судьбы.

Лицо - это биография без слов. Это следы боли, улыбок, страха и надежды. Улыбка может быть маской, а может быть исповедью. И мы, сами того не желая, «читаем» других и пишем себя. С годами лицо становится картой: где был, что пережил, чему научился. Писатель Элиас Канетти говорил:

В человеке ничего не прячется - только если ты умеешь видеть.

Также вспоминается эпизод из «Мастера и Маргариты» Булгакова:

— Каким отделением выдан документ? - спросил кот, всматриваясь в страницу. Ответа не последовало. — Четыреста двенадцатым, сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами,- ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы!

Лучший пример физиогномики. И, возможно, вместо того чтобы пытаться «доказать» или «разоблачить» физиогномику, стоит признать ее языком тела, которым мы все невольно говорим.