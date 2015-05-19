Есть ли в Турции многоженство?

Сергей Ильин

100 лет назад, 5 августа 1924 года, в Турции было официально запрещено многоженство. С этого дня законным признавался брак, официально зарегистрированный гражданскими властями. Расскажем, как реформа стала составным элементом преобразований Ататюрка, направленных на создание светского государства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

100 лет назад многоженство в Турции стало уголовным преступлением (наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет). Решение турецкого лидера едва ли затронуло значительную часть общества. К середине 1920-х годов численность граждан Турции, имевших несколько жен, была невелика – тяжелейший период становления нового государства, экономические проблемы, социальное расслоение – объективно ограничивали возможности для создания, а главное содержания больших семей.

А вот в контексте эмансипации женщин эта реформа действительно играла значительную роль. Турецкие женщины уже на начальном этапе реформ Ататюрка получили больше прав и возможностей, чем за все предшествующие столетия существования государства. Достаточно отметить, что еще за год до отмены многоженства в стране была создана первая партия женщин, хотя ее официальная регистрация так и не была осуществлена. Турчанки получили возможность носить европейскую одежду, голосовать и быть избранными в парламент страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На смену законам шариата приходит швейцарский правовой кодекс, который устанавливает равенство полов, запрещает многоженство, вводит понятие гражданского брака. Женщина теперь могла подавать на развод, причем в этой ситуации имела возможность апеллировать к неспособности мужчины содержать семью. Другое дело, что на практике новые принципы семейных отношений активно внедрялись только в больших городах.

В сельской местности, где влияние религиозных авторитетов по-прежнему оставалось очень сильным мало что изменилось. Семейные отношения все еще строились на традиционных началах, несмотря на новые правовые нормы. Да и среди консервативно настроенной части турецких граждан чрезмерная эмансипация женщин вызывала активный протест (конкурсы красоты, свободное появление в публичных местах). Особенно сильно эти тенденции проявлялись на юго-востоке страны, где повторные браки часто заключались муллами.

Радикальные реформы Ататюрка заложили фундамент современного турецкого государства, но вопрос о практической применимости тех норм права, которые затрагивали семейную жизнь, до сих пор вызывает дискуссии. Впрочем, это тема, имеющая широкое международное измерение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пояс многоженства

Во многих странах исламского мира многоженство является вполне законным и закреплено на правовом уровне. В Африке, например, существует "пояс многоженства": от Сенегала на западе до Танзании на востоке, где примерно половина женщин находится в браке с многоженцами. Ключевым условием таких браков является способность мужчины обеспечивать своих жен, причем в целом ряде случаев зажиточные граждане "превышают" традиционный порог в четыре супруги – это своего рода показатель высокого уровня дохода большой семьи.

В Марокко при формальном разрешении многоженства введены существенные ограничители - на новые браки мужчине требуется разрешение судьи, письменные свидетельства финансовой обеспеченности, а также принесение клятвы относиться ко всем жёнам одинаково.

при формальном разрешении многоженства введены существенные ограничители - на новые браки мужчине требуется разрешение судьи, письменные свидетельства финансовой обеспеченности, а также принесение клятвы относиться ко всем жёнам одинаково. На территории Мьянмы вопрос о допустимости полигамии давно стал предметом ожесточенной борьбы между радикальными буддистскими националистами и защитниками прав мусульманских меньшинств. В 2015 году парламент страны принял законы, которые фактически криминализировали полигамные связи. Хотя в буддизме полигамные браки традиционно не были каким-то образом регламентированы.

вопрос о допустимости полигамии давно стал предметом ожесточенной борьбы между радикальными буддистскими националистами и защитниками прав мусульманских меньшинств. В 2015 году парламент страны принял законы, которые фактически криминализировали полигамные связи. Хотя в буддизме полигамные браки традиционно не были каким-то образом регламентированы. Что касается постсоветских стран, то в Казахстане время от времени политики и общественные деятели вносят вопрос о многоженстве в актуальную политическую повестку. В основном это представители южных регионов страны, где влияние и роль ислама намного более значимо, нежели в центре и на севере страны.

Так что за прошедшие сто лет с момента реформы Ататюрка эта тема остается предметом внимания на уровне общественных и политических институтов.