Есть ли в Турции многоженство?

100 лет назад многоженство в Турции стало уголовным преступлением (наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет). Решение турецкого лидера едва ли затронуло значительную часть общества. К середине 1920-х годов численность граждан Турции, имевших несколько жен, была невелика – тяжелейший период становления нового государства, экономические проблемы, социальное расслоение – объективно ограничивали возможности для создания, а главное содержания больших семей.
А вот в контексте эмансипации женщин эта реформа действительно играла значительную роль. Турецкие женщины уже на начальном этапе реформ Ататюрка получили больше прав и возможностей, чем за все предшествующие столетия существования государства. Достаточно отметить, что еще за год до отмены многоженства в стране была создана первая партия женщин, хотя ее официальная регистрация так и не была осуществлена. Турчанки получили возможность носить европейскую одежду, голосовать и быть избранными в парламент страны.
На смену законам шариата приходит швейцарский правовой кодекс, который устанавливает равенство полов, запрещает многоженство, вводит понятие гражданского брака. Женщина теперь могла подавать на развод, причем в этой ситуации имела возможность апеллировать к неспособности мужчины содержать семью. Другое дело, что на практике новые принципы семейных отношений активно внедрялись только в больших городах.
В сельской местности, где влияние религиозных авторитетов по-прежнему оставалось очень сильным мало что изменилось. Семейные отношения все еще строились на традиционных началах, несмотря на новые правовые нормы. Да и среди консервативно настроенной части турецких граждан чрезмерная эмансипация женщин вызывала активный протест (конкурсы красоты, свободное появление в публичных местах). Особенно сильно эти тенденции проявлялись на юго-востоке страны, где повторные браки часто заключались муллами.
Радикальные реформы Ататюрка заложили фундамент современного турецкого государства, но вопрос о практической применимости тех норм права, которые затрагивали семейную жизнь, до сих пор вызывает дискуссии. Впрочем, это тема, имеющая широкое международное измерение.
Пояс многоженства
Во многих странах исламского мира многоженство является вполне законным и закреплено на правовом уровне. В Африке, например, существует "пояс многоженства": от Сенегала на западе до Танзании на востоке, где примерно половина женщин находится в браке с многоженцами. Ключевым условием таких браков является способность мужчины обеспечивать своих жен, причем в целом ряде случаев зажиточные граждане "превышают" традиционный порог в четыре супруги – это своего рода показатель высокого уровня дохода большой семьи.
- В Марокко при формальном разрешении многоженства введены существенные ограничители - на новые браки мужчине требуется разрешение судьи, письменные свидетельства финансовой обеспеченности, а также принесение клятвы относиться ко всем жёнам одинаково.
- На территории Мьянмы вопрос о допустимости полигамии давно стал предметом ожесточенной борьбы между радикальными буддистскими националистами и защитниками прав мусульманских меньшинств. В 2015 году парламент страны принял законы, которые фактически криминализировали полигамные связи. Хотя в буддизме полигамные браки традиционно не были каким-то образом регламентированы.
- Что касается постсоветских стран, то в Казахстане время от времени политики и общественные деятели вносят вопрос о многоженстве в актуальную политическую повестку. В основном это представители южных регионов страны, где влияние и роль ислама намного более значимо, нежели в центре и на севере страны.
Так что за прошедшие сто лет с момента реформы Ататюрка эта тема остается предметом внимания на уровне общественных и политических институтов.