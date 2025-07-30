Эльтюбю — место, где время течет медленнее, продукты не портятся, а люди не стареют

В село Эльтюбю Чегемского района Кабардино-Балкарской республики переплетаются многовековая история, богатая культура и завораживающая природа Кавказа. Название села, происходящее от карачаево-балкарского «Эль-Тюбю» («нижняя часть поселения»), отражает его географическое положение в верховьях реки Чегем, в окружении величественных гор.

Это место, спрятанное в живописном Чегемском ущелье, привлекает туристов своей таинственностью, историческими достопримечательностями и природными красотами.

География и природа

Эльтюбю находится в юго-восточной части Чегемского района, примерно в 58 км от районного центра Чегем и 63 км от Нальчика. Село расположено на высоте около 1515 метров над уровнем моря, а окружающие его горы, включая вершину Пирамида (2976 метров), создают перепады высот до 1500 метров. Здесь протекает река Чегем, а к юго-западу от села находятся целебные источники нарзана.

Климат в Эльтюбю умеренный — лето теплое, а зима прохладная. Снежный покров держится с октября по май, а большинство осадков выпадает летом.

Окрестности села изобилуют альпийскими и субальпийскими растениями, а также сосновыми и буковыми лесами, создающими живописный фон для путешествий.

История и культура

Эльтюбю — одно из древнейших поселений Кабардино-Балкарии, с богатой историей, уходящей корнями в глубокую древность. Археологические находки свидетельствуют о стоянке первобытного человека в районе Кала-Тюбю, возраст которой превышает 15 тысяч лет. В VIII веке здесь находилось городище Лыгыт, а неподалеку от села сохранился подземный деревянный водопровод — памятник средневековой инженерной мысли. В прошлом через Эльтюбю проходила одна из дорог Великого шелкового пути, что подчеркивает его историческое значение.

Эльтюбю — родина балкарского поэта Кайсына Кулиева (1917-1985), чей бюст установлен в селе. Его творчество, проникнутое любовью к родной земле, стало важной частью культурного наследия региона. Кроме того, село привлекало внимание кинематографистов: здесь снимались сцены фильма Алексея Балабанова «Война».

Что посмотреть в Эльтюбю?

© Фото: Rellers Völkerschafts-Archiv/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Город мертвых (Фардык-Кешене)

Одна из главных достопримечательностей Эльтюбю -некрополь «Город мертвых», расположенный на склонах ущелья к югу от села. Этот памятник включает семь целостных и полуразрушенных склепов, датируемых X-XVIII веками. Некоторые из них принадлежат родовым могильникам, причем определенные рода по мужской линии существуют до сих пор. Склепы различаются по конструкции крыш и способам захоронения, что делает некрополь ценным объектом для изучения истории и архитектуры Кавказа. В 1930-е могил было значительно больше, но многие разрушились со временем.

«Город мертвых» окутан легендами, включая рассказы о зороастризме и таинственных археологических находках.

Дорога к Эльтюбю

Дорога к Эльтюбю сама по себе - приключение: она проходит мимо знаменитых Чегемских водопадов и водопада Адай-Су, где оборудованы смотровые площадки для туристов. Грунтовая дорога к селу, несмотря на отсутствие асфальта, доступна для легковых автомобилей и поражает живописными видами гор. Парадром Чегем, расположенный неподалеку, привлекает любителей парапланеризма, которые парят над ущельем.

Другие памятники

В селе можно увидеть священный камень Байрам-таши, остатки греческих христианских пещерных храмов и оборонительные лестницы, а также старинную башню и мечеть, которые подчеркивают культурное многообразие региона. Эти объекты позволяют прикоснуться к многовековой истории и традициям балкарского народа.

Тайны и феномены Эльтюбю

Эльтюбю славится не только своей историей, но и загадочными явлениями. Ученые отмечают уникальную «хронозону» села, где, по местным поверьям, время течет медленнее, а продукты, такие как молоко и мясо, сохраняют свежесть дольше, чем обычно. Некоторые связывают это с так называемым «эффектом пирамиды»: геометрия окружающих гор, напоминающая основание пирамиды, создает особую энергетику, влияющую на физические и химические процессы. Рассказы о долголетии жителей (многие доживают до 100 лет) и высокой рождаемости среди женщин старшего возраста добавляют селу мистической привлекательности.

Инфраструктура Эльтюбю

Эльтюбю — идеальное место для тех, кто ищет сочетание спокойного отдыха и активных приключений. В селе есть кафе, где подают традиционные балкарские блюда, такие как хычины с сыром и картошкой или шашлыки.

Для тех, кто хочет задержаться, доступны небольшие гостиницы с комфортными условиями. Отсюда можно отправиться в пешие походы, заняться трекингом или попробовать себя в экстремальных маршрутах в верховья Чегемского ущелья, которые в советское время соединяли Кабардино-Балкарию с Грузией.

Несмотря на отсутствие указателей на подъезде к селу, дорога к Эльтюбю остается популярной среди путешественников, готовых открыть для себя этот затерянный в горах уголок.