Эльтюбю — место, где время течет медленнее, продукты не портятся, а люди не стареют

Это место, спрятанное в живописном Чегемском ущелье, привлекает туристов своей таинственностью, историческими достопримечательностями и природными красотами.
География и природа
Эльтюбю находится в юго-восточной части Чегемского района, примерно в 58 км от районного центра Чегем и 63 км от Нальчика. Село расположено на высоте около 1515 метров над уровнем моря, а окружающие его горы, включая вершину Пирамида (2976 метров), создают перепады высот до 1500 метров. Здесь протекает река Чегем, а к юго-западу от села находятся целебные источники нарзана.
Климат в Эльтюбю умеренный — лето теплое, а зима прохладная. Снежный покров держится с октября по май, а большинство осадков выпадает летом.
Окрестности села изобилуют альпийскими и субальпийскими растениями, а также сосновыми и буковыми лесами, создающими живописный фон для путешествий.
История и культура
Эльтюбю — одно из древнейших поселений Кабардино-Балкарии, с богатой историей, уходящей корнями в глубокую древность. Археологические находки свидетельствуют о стоянке первобытного человека в районе Кала-Тюбю, возраст которой превышает 15 тысяч лет. В VIII веке здесь находилось городище Лыгыт, а неподалеку от села сохранился подземный деревянный водопровод — памятник средневековой инженерной мысли. В прошлом через Эльтюбю проходила одна из дорог Великого шелкового пути, что подчеркивает его историческое значение.
Эльтюбю — родина балкарского поэта Кайсына Кулиева (1917-1985), чей бюст установлен в селе. Его творчество, проникнутое любовью к родной земле, стало важной частью культурного наследия региона. Кроме того, село привлекало внимание кинематографистов: здесь снимались сцены фильма Алексея Балабанова «Война».
Что посмотреть в Эльтюбю?
Город мертвых (Фардык-Кешене)
Одна из главных достопримечательностей Эльтюбю -некрополь «Город мертвых», расположенный на склонах ущелья к югу от села. Этот памятник включает семь целостных и полуразрушенных склепов, датируемых X-XVIII веками. Некоторые из них принадлежат родовым могильникам, причем определенные рода по мужской линии существуют до сих пор. Склепы различаются по конструкции крыш и способам захоронения, что делает некрополь ценным объектом для изучения истории и архитектуры Кавказа. В 1930-е могил было значительно больше, но многие разрушились со временем.
«Город мертвых» окутан легендами, включая рассказы о зороастризме и таинственных археологических находках.
Дорога к Эльтюбю
Дорога к Эльтюбю сама по себе - приключение: она проходит мимо знаменитых Чегемских водопадов и водопада Адай-Су, где оборудованы смотровые площадки для туристов. Грунтовая дорога к селу, несмотря на отсутствие асфальта, доступна для легковых автомобилей и поражает живописными видами гор. Парадром Чегем, расположенный неподалеку, привлекает любителей парапланеризма, которые парят над ущельем.
Другие памятники
В селе можно увидеть священный камень Байрам-таши, остатки греческих христианских пещерных храмов и оборонительные лестницы, а также старинную башню и мечеть, которые подчеркивают культурное многообразие региона. Эти объекты позволяют прикоснуться к многовековой истории и традициям балкарского народа.
Тайны и феномены Эльтюбю
Эльтюбю славится не только своей историей, но и загадочными явлениями. Ученые отмечают уникальную «хронозону» села, где, по местным поверьям, время течет медленнее, а продукты, такие как молоко и мясо, сохраняют свежесть дольше, чем обычно. Некоторые связывают это с так называемым «эффектом пирамиды»: геометрия окружающих гор, напоминающая основание пирамиды, создает особую энергетику, влияющую на физические и химические процессы. Рассказы о долголетии жителей (многие доживают до 100 лет) и высокой рождаемости среди женщин старшего возраста добавляют селу мистической привлекательности.
Инфраструктура Эльтюбю
Эльтюбю — идеальное место для тех, кто ищет сочетание спокойного отдыха и активных приключений. В селе есть кафе, где подают традиционные балкарские блюда, такие как хычины с сыром и картошкой или шашлыки.
Для тех, кто хочет задержаться, доступны небольшие гостиницы с комфортными условиями. Отсюда можно отправиться в пешие походы, заняться трекингом или попробовать себя в экстремальных маршрутах в верховья Чегемского ущелья, которые в советское время соединяли Кабардино-Балкарию с Грузией.
Несмотря на отсутствие указателей на подъезде к селу, дорога к Эльтюбю остается популярной среди путешественников, готовых открыть для себя этот затерянный в горах уголок.