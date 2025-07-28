Путин поздравил с юбилеем долгожителя из Кабардино-Балкарии

Жителю КБР Таусултану Узееву исполнилось 95 лет – поздравление на юбилей долгожителю направил президент России Владимир Путин. В телеграмме говорится, что путь Узеева служит примером для всех.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму жителю высокогорной части Кабардино-Балкарии Таусултану Узееву – он отпраздновал 95-летие, рассказали в администрации Черекского района.

Юбиляр проживает в высокогорном селе Верхняя Балкария. Его трудовой путь включал работу пастухом, трактористом и водителем. Как говорят его односельчане, аксакал был среди тех, кто пережил тяжелое время депортации и послевоенный период, но продолжал стойко трудиться на благо КБР.

В телеграмме глава государства напомнил, что поколение Узеева перенесло серьезные испытания, видело настоящие исторические триумфы.

"Вы и ваши товарищи всегда честно служили Отечеству, верили в правое дело. Своими ратными подвигами и самоотверженным трудом созидали великую державу. И сегодня ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе является достойным примером для молодежи, для всех нас"

– Владимир Путин

Телеграмму прочитали представители районной администрации. Кроме того, было озвучено поздравление и от главы республики Казбека Кокова.