Путин поздравил саблистку Егорян с золотом на ЧМ в Тбилиси

Владимир Путин направил поздравления Яне Егорян, которая выиграла чемпионат мира по фехтованию в Тбилиси.

Российский лидер Владимир Путин поздравил с победой на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси саблистку Яну Егорян, пожелав чемпионке здоровья и успехов.

"Уважаемая Яна Карапетовна! Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Эта блистательная победа – заслуженная награда за ваш талант, потрясающее трудолюбие, веру в себя и свои силы, и конечно свидетельство высокого авторитета отечественной школы фехтования"

– Владимир Путин

Отметим, что Егорян становится лучшей в мире саблисткой уже третий раз. В финальном поединке она одолела польскую фехтовальщицу Зузанну Цесляр со счетом 15:11.