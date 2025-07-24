Вестник Кавказа

Путин поздравил саблистку Егорян с золотом на ЧМ в Тбилиси

Путин поздравил саблистку Егорян с золотом на ЧМ в Тбилиси
© Фото: пресс-служба Федерации фехтования России
Владимир Путин направил поздравления Яне Егорян, которая выиграла чемпионат мира по фехтованию в Тбилиси.

Российский лидер Владимир Путин поздравил с победой на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси саблистку Яну Егорян, пожелав чемпионке здоровья и успехов. 

"Уважаемая Яна Карапетовна! Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси. Эта блистательная победа – заслуженная награда за ваш талант, потрясающее трудолюбие, веру в себя и свои силы, и конечно свидетельство высокого авторитета отечественной школы фехтования"

– Владимир Путин 

Отметим, что Егорян становится лучшей в мире саблисткой уже третий раз. В финальном поединке она одолела польскую фехтовальщицу Зузанну Цесляр со счетом 15:11.

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