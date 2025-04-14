Каха Каладзе снова попробует возглавить Тбилиси

Нынешний мэр Тбилиси, а в прошлом известный футболист Каха Каладзе заявил, что будет вновь бороться за пост градоначальника на предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", 47-летний действующий мэр столицы Грузии Каха Каладзе намерен вновь, уже в третий раз, баллотироваться в градоначальники на предстоящих осенью выборах, заявил он в интервью грузинской телекомпании "Имеди".

"Я являюсь действующим мэром Тбилиси и планирую принять участие в выборах… в ближайшее время пройдет официальное представление. После этого мы назовем мажоритарных кандидатов как в столице, так и в масштабах всей страны"

- Каха Каладзе

Выборы в органы местного самоуправления в стране пройдут в октябре нынешнего 2025 года, также будут избираться мэры крупных грузинских городов, напоминает РИА Новости.

Напомним, Каха Каладзе - грузинский политик и футболист, мэр Тбилиси с 13 ноября 2017 года. Также он член политического совета и генеральный секретарь политической партии "Грузинская мечта", ранее занимавший посты вице-премьер-министра и министра энергетики Грузии.