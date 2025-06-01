Альтернативы "Грузинской мечте" нет – президент Кавелашвили

Михаил Кавелашвили заявил, что в Грузии нет альтернативы правящей партии. Он заявил, что страна сегодня идет вперед по всем параметрам.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил об отсутствии в стране альтернативы правящей партии "Грузинская мечта". Он также отметил, что в Грузии нет здоровой оппозиции.

Кавелашвили подчеркнул, что сегодня Грузия развивается и идет вперед. Президент добавил, что об этом говорят не только внутри страны, но и за ее пределами.

"Что делать оппозиции, когда есть сила, которая управляет страной почти 12 лет, и в ее руках все развивается?"

- Михаил Кавелашвили