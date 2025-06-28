Байрамов встретился с Кобахидзе и Кавелашвили

Глава МИД Азербайджана находится с визитом в Грузии. В ходе поездки он пообщался с премьер-министром и президентом соседней республики.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе визита в Грузию провел встречи с премьер-министром этой страны Ираклием Кобахидзе и президентом Михаилом Кавелашвили.

На встрече с грузинским премьером обсуждались вопросы стратегического партнерства между странами, перспективы развития двусторонних отношений и региональная безопасность.

Было отмечено развитие взаимодействия Баку и Тбилиси в различных сферах и их вклад в мир, стабильность и развитие на Южном Кавказе.

Особое внимание стороны уделили масштабным проектам в сферах энергетики, транспорта и коммуникаций. Стороны также подчеркнули, что существует большой потенциал сотрудничества в области зеленой энергии.

Говоря о нормализации отношений с Арменией, Байрамов рассказал премьеру Грузии о шагах, которые предпринимает Азербайджан в этом направлении.

Центральными темами встречи Джейхуна Байромава и Михаила Кавелашвили были стратегическое партнерство двух стран, перспективы развития связей двух стран и региональная безопасности.

Они поговорили о развитии связей в энергетике, торговле, инвестициях, экологии и других сферах.

Кроме того, Байрамов и Кавелашвили отметили важность усилий по укреплению мира и сотрудничества в регионе.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства также поведал президенту Грузии о процессе нормализации отношений с Арменией и о восстановлении освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.