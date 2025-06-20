Расширение поставок азербайджанского газа обсудили Баку и Тбилиси

Глава Минэкономика Грузии в ходе поездки в Азербайджан обсудила расширение поставок азербайджанского газа. Данный вопрос был одним из центральных на встрече с главой Минэнерго соседней республики.

В Баку прошла встреча главы Минэнерго Азербайджана Парвиза Шахбазова и Минэкономики Грузии Мариам Квривашвили.

Стороны поговорили о стратегическом партнерстве в энергетике, в том числе о поставках газа, экспорте и транзите электроэнергии, зеленом энергокоридоре, а также о перспективах расширения связей в этих направлениях.

"За первые 5 месяцев этого года в Грузию было поставлено 1,6 млрд кубометров газа. Наши совместные энергетические инициативы вносят важный вклад в энергетическую безопасность региона"

– Парвиз Шахбазов

Кроме того, стороны поговорили о реализации совместных проектов по поставкам энергии в Европу.

В рамках встречи также было акцентировано внимание на том, что между Баку и Тбилиси существуют прочные братские и партнерские отношения во всех сферах.

Ранее сегодня Квривашвили провела встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Минэкономики этой страны Микаилом Джаббаровым.