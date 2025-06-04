Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии

Ильхам Алиев и министр экономики и устойчивого развития Грузии обсудили отношения Баку и Тбилиси. Было подчеркнуто, что Азербайджан – это основной партнер Грузии.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев принял в Баку руководителя министерства экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

Как пишет пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев поздравил министра с назначением и назвал ее визит в Азербайджан показателем тесного сотрудничества.

В свою очередь она отметила, что для нее большая часть встретиться с президентом Азербайджана. Глава ведомства также передала приветствие премьера Ираклия Кобахидзе.

Ильхам Алиев выразил признательность и попросил передать его приветствия главе правительства Грузии. Он напомнил, что Кобахидзе свой первый зарубежный визит после парламентских выборов в Грузии совершил в Азербайджан.

Президент страны подчеркнул, что приезд грузинского премьера в Баку в январе текущего года является примером дружбы и братства между Азербайджаном и Грузией.

Квривишвили назвала Ильхама Алиева мировым лидером и добавила, что в Грузии руководителя Азербайджанской Республики принимают как друга.

В ходе встречи стороны отметили развитие двусторонних отношения в различных сферах, включая сотрудничество Баку и Тбилиси в энергетической и транспортной отраслях

Они подчеркнули, что реализуемые совместные проекты имеют стратегическое значение не только для Азербайджана и Грузии, но и для всего Южного Кавказа.

В ходе переговоров было сказано, что Азербайджан является ключевым торговым партнером Грузии, а также состоялся обмен мнениями по реализации совместных проектов.